Domača scena

Anamaria Goltes presenetila s fotografijo v kopalkah

Ljubljana, 10. 02. 2026 18.42 pred 50 minutami 1 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Anamaria Goltes je po dveh mesecih od drugega poroda že v izvrstni formi.

Izbranka Luke Dončića, Anamaria Goltes, je na družbenem omrežju presenetila s fotografijo, na kateri je nekaj več kot dva meseca po porodu druge hčerke pozirala v kopalnici, oblečena v vijolične kopalke. Manekenka, ki sicer skrbno skriva zasebnost, v zadnjih mesecih na družbenih omrežjih večkrat deli utrinke vsakdanjega življenja.

Anamaria Goltes je v minulih dveh mesecih, odkar sta se z Luko Dončićem razveselila druge hčerke Olivie, večkrat delila fotografije sprehodov, kljub temu pa je z objavo nove fotografije, na kateri pozira v kopalkah, mnoge presenetila.

Anamaria Goltes je decembra postala drugič mamica.
Anamaria Goltes je decembra postala drugič mamica.
FOTO: Anamaria Goltes

Naš košarkar in manekenka sta decembra drugič postala starša, ko sta se le nekaj dni po drugem rojstnem dnevu prvorojenke Gabriele razveselila še druge hčerke, ki sta ji dala ime Olivia. Deklica je, za razliko od njune prve hčerke, na svet prijokala v Sloveniji, za to priložnost pa je v domovino pripotoval tudi Luka, ki je odložil službene obveznosti in se pridružil družini.

Anamaria Goltes je po dveh mesecih od drugega poroda že v izvrstni formi.
Anamaria Goltes je po dveh mesecih od drugega poroda že v izvrstni formi.
FOTO: Anamaria Goltes

Anamaria se je v začetku leta pridružila tudi trendu obujanja spominov na preteklo desetletje. Na družbenem omrežju je s svojimi sledilci delila več fotografij, ki so nastale v času zveze s košarkarjem ter v času obeh nosečnosti, ki ju je pridno skrivala pred radovednimi očmi javnosti.

anamaria goltes luka dončić vitka postava

Helena Blagne: 'Izjemni občutki so, ko prenašaš slovensko besedo'

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
krjola
10. 02. 2026 19.26
ni zanimiva in ne pomembna...
Odgovori
-2
0 2
Prelepa Soča
10. 02. 2026 19.33
krjola, proti tebi miljonkrat bolj.
Odgovori
+1
1 0
