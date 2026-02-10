Anamaria Goltes presenetila s fotografijo v kopalkah

Anamaria Goltes je v minulih dveh mesecih, odkar sta se z Luko Dončićem razveselila druge hčerke Olivie, večkrat delila fotografije sprehodov, kljub temu pa je z objavo nove fotografije, na kateri pozira v kopalkah, mnoge presenetila.
Naš košarkar in manekenka sta decembra drugič postala starša, ko sta se le nekaj dni po drugem rojstnem dnevu prvorojenke Gabriele razveselila še druge hčerke, ki sta ji dala ime Olivia. Deklica je, za razliko od njune prve hčerke, na svet prijokala v Sloveniji, za to priložnost pa je v domovino pripotoval tudi Luka, ki je odložil službene obveznosti in se pridružil družini.
Anamaria se je v začetku leta pridružila tudi trendu obujanja spominov na preteklo desetletje. Na družbenem omrežju je s svojimi sledilci delila več fotografij, ki so nastale v času zveze s košarkarjem ter v času obeh nosečnosti, ki ju je pridno skrivala pred radovednimi očmi javnosti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.