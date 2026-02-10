Anamaria Goltes presenetila s fotografijo v kopalkah

Anamaria Goltes je v minulih dveh mesecih, odkar sta se z Luko Dončićem razveselila druge hčerke Olivie, večkrat delila fotografije sprehodov, kljub temu pa je z objavo nove fotografije, na kateri pozira v kopalkah, mnoge presenetila.

Anamaria Goltes je decembra postala drugič mamica. FOTO: Anamaria Goltes

Naš košarkar in manekenka sta decembra drugič postala starša, ko sta se le nekaj dni po drugem rojstnem dnevu prvorojenke Gabriele razveselila še druge hčerke, ki sta ji dala ime Olivia. Deklica je, za razliko od njune prve hčerke, na svet prijokala v Sloveniji, za to priložnost pa je v domovino pripotoval tudi Luka, ki je odložil službene obveznosti in se pridružil družini.

Anamaria Goltes je po dveh mesecih od drugega poroda že v izvrstni formi. FOTO: Anamaria Goltes