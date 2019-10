Anamaria Goltes: Še vedno stojim na realnih tleh

Uroš Slak je v 24ur zvečer gostil dekle Luke Dončića, manekenko Anomario Goltes. 20-letnica je povedala, da je ne moti, da jo povezujejo s fantom Luko, a da je tudi oseba zase in da si želi, da bi ji kot manekenki uspelo tudi čez lužo.

Anamaria Goltesje dejala, da jo Luka podpira pri njeni manekenski karieri, in kot je povedala v oddaji 24UR ZVEČER, je zelo pomembno, da se partnerja podpirata. "V partnerski zvezi je zelo pomembno, da se partnerja podpirata. Vem, da sem bila jaz z mislimi na njegovi tekmi, on pa z mano na modni pisti," je povedala Anamaria, ki se je v času Lukove prve tekme to sezono sprehajala po modni brvi ljubljanskega tedna mode. "Moje želje so velike, a je modni svet izredno konkurenčen. Tukaj je milijon punc, ki si vse želijo uspeti. Vse smo enako ambiciozne in želimo storiti ta korak naprej in vse postati uspešne. To uspe le redkim, in upam, da bom jaz ena od njih,"je še dodala 21-letnica.

'Ne zdi se mi narobe, da me prepoznajo po tem' "To se mi zdi velik del mojega življenja, vendar sem še vedno Anamaria Goltes in imam lastne cilje, ki jih želim doseči in stopam po lastni poti in postajam uspešna sama zase. Ne zdi se mi narobe, da me prepoznajo po tem," je v intervjuju povedala mladenka in dodala, da še vedno želi zgraditi svojo kariero in v tej biti uspešna. Ne glede na to, da je njen fant eden najboljših košarkarjev v ligi NBA in s tem tudi na svetu, pravi, da ostaja na realnih tleh in da je prav zato lahko v življenju veliko bolj uspešna, kot če bi jo takšne oznake, kot je 'najboljši košarkar' ponesle v višave: "Še vedno sem na realnih tleh, ker po tem se nekako razlikujejo uspešni in najuspešnejši. Dokler boš ostal človek v sebi in imel čut za sočloveka, boš bolj uspešen, kot bi lahko sicer bil."

Anamarie ne moti, če jo primarno poznajo kot dekle Luke Dončića. FOTO: Instagram