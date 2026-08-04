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Domača scena

Anamaria Goltes v korist otrok umaknila zahtevo za preživnino

Los Angeles, 04. 08. 2026 18.28 pred 49 minutami 1 min branja 26

Avtor:
E.K.
Anamaria Goltes

Odmevna sodna saga med nekdanjima zaročencema dobiva nov epilog. Anamaria Goltes je umaknila zahtevo za določitev preživnine v ZDA, saj si želi, da bi z Luko Dončićem spor rešila sporazumno in v največjo korist njunih hčera.

Anamaria Goltes je v ponedeljek umaknila zahtevo za določitev preživnine, ki jo je pred meseci vložila v Los Angelesu. "Zahtevek za določitev preživnine umikam z namenom, da zadevo rešiva sporazumno in v medsebojnem dogovoru, ki bo v največjo korist najinih otrok," naj bi nekdanja zaročenka Luke Dončića zapisala v uradnih dokumentih, do katerih se je dokopal TMZ.

Anamaria Goltes s hčerama
Anamaria Goltes s hčerama
FOTO: Anamaria Goltes

Omenjeni medij je že pred časom poročal, da je Dončić predlagal zavrnitev njene zahteve zaradi postopkovne nepravilnosti in pravne neustreznosti ter ji prek odvetnikov sporočil, naj si ogleda zemljevid. Košarkar, ki si je pred sporom želel, da bi se njegova nekdanja življenjska sopotnica s hčerama preselila v Kalifornijo, je skupaj s svojo odvetnico Lauro Wasser kot razlog navedel prebivališče njunih otrok, ki je v Sloveniji in ne čez lužo.

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O njunem primeru bo tako predvidoma odločalo slovensko sodišče, kamor je Dončić zahtevo vložil že februarja. Ob tem naj bi ves čas kril vse stroške za dveletno Gabrielo in osemmesečno Olivio.

Anamaria Goltes Luka Dončić preživnina zaročenka sodišče

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KOMENTARJI26

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Gustibus
04. 08. 2026 19.18
Očitno ima Luka boljše odvetnike.
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0 0
Amor Fati
04. 08. 2026 19.17
Ne poznam ozadja. Tudi nočem poznat ozadja. Ne vem kdo je tle bolj kriv. Je pa Luka očka tema dvema punčkama, Anamarija pa mama. Nej se zmenta tudi tako da je najbolje za njuni punčki, ne pa samo tako, da je najbolje za oba.
Odgovori
0 0
slayer2
04. 08. 2026 19.14
Bi prej rekel,da je poštekala,da bo tožbo izgubila!!!
Odgovori
+2
3 1
ajdanakolesu
04. 08. 2026 19.13
Jaz ji pa od srca želim, da najde spodobnega slovenskega fanta, ki bo vsak dan z puncami uzival radosti odrascanja, ji stal ob strani in jo vsak vecer objel.
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+2
3 1
Prototip
04. 08. 2026 19.17
To bi bilo lepo,samo bo moral biti dečko kar bolj premožne sorte,,,,
Odgovori
+1
1 0
forexxx
04. 08. 2026 19.18
Ja, če jo bo kdo hotel.
Odgovori
0 0
Šestka6
04. 08. 2026 19.13
Zgleda da 20 centimetrov pogliha vse težave 😂
Odgovori
-2
0 2
Pajo_36
04. 08. 2026 19.05
No, sem misli, da bo malo drugačen scenarij pri mojemu soimenjaku, ampak je tipičen. Prideš z bejbo v ZDa, katera te spremlja od otroštva, zavohaš keš, kar za seboj pritegne tud punčare kot so Kardashianke. Bejba pobegne nazaj domov, ti si pa pol z eno žrtvijo plastičnih operacij in še večjim sesalcem tvojega denarja....Bolj bi mi bilo všeč, da pride nazaj, trenira eno Olimpijo al whatever, na koncu pa se mal zapije na Slovanu. To je taprav športnik v LJ.
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-1
2 3
jank
04. 08. 2026 18.58
Ali se to nas tiče? Pustimo jima, da rešita zadeve. Nobeni članki, še manj pa komentarji, zlasti tisti podli, jima ne bodo pomagali.
Odgovori
+0
2 2
HUSO BOSS
04. 08. 2026 18.57
SAJ PUNCA NIMA ZA ODVETNIKA
Odgovori
-1
3 4
NIMA VEZE
04. 08. 2026 18.56
Gnara zmanjkalo
Odgovori
+1
3 2
Hahahhaha
04. 08. 2026 18.51
To pa je novica stoletja...RES NEVRJETNO ,WOW SUPER ČLANEK...
Odgovori
-2
0 2
Mandrake
04. 08. 2026 18.58
supr je ker si ti nak poseben
Odgovori
0 0
seter73
04. 08. 2026 18.50
ocitno je pogruntala da ne more placat niti ure odvetniski pisarni v USA in da bo bolje da se dogovori po bratsko
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+5
7 2
dark Cat
04. 08. 2026 18.44
A to je tista Anamarija k se je z Donketom spoznala na Krku pri rosnih 16ih
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+1
3 2
forexxx
04. 08. 2026 18.44
2000 eur ima dovolj za vzgojo dveh otrok.
Odgovori
+10
12 2
Slash
04. 08. 2026 18.43
Uboga ženska ! Pa še čebela jo je v žnable pičla !
Odgovori
+12
13 1
Morgoth
04. 08. 2026 18.43
Zakaj je "treba" svojo zasebnost deliti s širnim svetom? To leti na oba, na Luko in Anamarijo.
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+11
11 0
seter73
04. 08. 2026 18.52
zato ker tudi 70% blntovnih slovencev in ostalih sirnemu svetu kazejo a so imel za kosilo spagete, pa kaksne barve majo nohte itd..., samo da te nimajo od tega nic
Odgovori
+3
3 0
Banion
04. 08. 2026 18.42
značaj pa tak, naredil otroke in jih ne bi preživljal.
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-3
5 8
blef
04. 08. 2026 18.41
Dvomim. Odvetniki v ZDA so zelo dragi in , če je slabo kazalo ji druzga ni preostalo kot umik. V dobro otrok......otroci še ne vejo kaj je preževnina na sodišču tako, da ne prodajat bučk.
Odgovori
+10
11 1
terciar
04. 08. 2026 18.41
Ji je zadišal denar.
Odgovori
+4
6 2
mbtukaj
04. 08. 2026 18.40
Namesto da bi olupala Donkota.
Odgovori
-2
3 5
enapi
04. 08. 2026 18.46
Si predstavljaš, da bi moral igrati za dva kluba hkrati 😀
Odgovori
+2
2 0
forexxx
04. 08. 2026 18.39
Še dobro da se ni poročil, bi bilo še huje.
Odgovori
+6
8 2
JanezNovak13
04. 08. 2026 18.52
Verjetno ni razlike, ker je to glede na Družinski zakonik izenačeno.
Odgovori
+2
2 0
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