Anamaria Goltes v korist otrok umaknila zahtevo za preživnino

Anamaria Goltes je v ponedeljek umaknila zahtevo za določitev preživnine, ki jo je pred meseci vložila v Los Angelesu. "Zahtevek za določitev preživnine umikam z namenom, da zadevo rešiva sporazumno in v medsebojnem dogovoru, ki bo v največjo korist najinih otrok," naj bi nekdanja zaročenka Luke Dončića zapisala v uradnih dokumentih, do katerih se je dokopal TMZ.

Anamaria Goltes s hčerama FOTO: Anamaria Goltes

Omenjeni medij je že pred časom poročal, da je Dončić predlagal zavrnitev njene zahteve zaradi postopkovne nepravilnosti in pravne neustreznosti ter ji prek odvetnikov sporočil, naj si ogleda zemljevid. Košarkar, ki si je pred sporom želel, da bi se njegova nekdanja življenjska sopotnica s hčerama preselila v Kalifornijo, je skupaj s svojo odvetnico Lauro Wasser kot razlog navedel prebivališče njunih otrok, ki je v Sloveniji in ne čez lužo.