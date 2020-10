Anamaria in Luka na Mikonosu uživata ob zvokih Ansambla Stil

Naš košarkarski ponos se je po uspešno odigranih tekmah v pretekli sezoni lige NBA odpravil na grški otok, kjer z izbranko uživa v sončnih žarkih in brezskrbnih trenutkih. Številne utrinke s sledilci na družbenih omrežjih deli njegova Anamaria, pred kratkim pa je objavila tudi sončni zahod z zanimivo zvočno kuliso - s priljubljenim športnikom sta se sproščala ob pesmi 'Pr'jatlca'.

ZaljubljencaAnamaria Goltesin Luka Dončić po naporni košarkarski sezoni uživata zaslužene počitnice. Par se je odpravil na grški otok Mikonos, kjer se razvajata ob dobri hrani in sončnih zahodih, enega od njih pa je v objektiv ujela tudi simpatična 22-letnica. V trenutku, ko se je dan prevešal v noč, je namreč za svoje številne sledilce na Instagramu posnela nepozabni trenutek, ki pa ga je spremljala navihana melodija. Ob pesmi Pr'jatlcaje bilo v ozadju mogoče slišati tudi košarkarskega zvezdnika, ki je odpel nekaj kratkih delov skladbe. Izbor glasbene podlage je presenetil tudi izvajalce, ki stojijo za narodno-zabavnim hitom.

''Le nekaj minut po tem, ko je Anamaria objavila Instagram story, so nas začeli ljudje klicati ter nam pisati in navdušeno spraševati, če smo videli objavo. Nekateri so celo dodali, da imata Luka Dončić in njegovo dekle zelo dober okus za glasbo. S tem smo se seveda strinjali,'' so v smehu povedali člani Ansambla Stil, ki so zaradi objave izjemno ponosni: ''Objava kot taka nas je pozitivno presenetila, še bolj kot objava pa to, da Luka pozna besedilo naše pesmi, kar zagotovo pomeni, da si jo zavrti večkrat.''

Gašper, ki je avtor glasbe in besedila, si to šteje še posebej v čast in pravi, da mu je vsak poslušalec, ki si rad zavrti njihove skladbe pomemben, saj za njih ustvarjajo. Dodaja pa, da je to zanj še prav posebna čast, saj Luka ne živi v Sloveniji in je dostop do slovenskih pesmi drugačen: ''Ni tako kot pri nas, da slišiš pesem na radiu in ti postane všeč. On dejansko mora slovenske bande spremljati in poiskati, kar mu je všeč.'' Gašper pravi še, da je dobil dodatno motivacijo za ustvarjanje, saj vidi, da njihove pesmi najdejo pot tudi prek luže.

Skupina je povedala, da so vsi člani zvesti oboževalci lige NBA, saj v najmočnejši košarkarski ligi igra kar nekaj Slovencev: ''Na vse smo lahko zelo ponosni in jih je užitek spremljati v samem svetovnem vrhu košarke.''Za konec pa so igralcu Mavericksov navihano sporočili:''Luka, če to bereš, ti Stilovci z veseljem pridemo februarja zaigrat ob 22. rojstnem dnevu.''