Anamaria naj bi zahtevala 34 milijonov in manj dni, ko sta hčerki z Dončićem

Saga med Anamario in Luko se nadaljuje. Po navedbah TMZ-ja naj bi Goltesova podala novo zahtevo, v kateri od Dončića želi 50 milijonov dolarjev (43,3 milijona evrov), in sicer od tega 40 milijonov dolarjev oziroma dobrih 34 milijonov evrov zase ter 10 milijonov dolarjev oziroma dobrih 8 milijonov evrov za hčerki Gabrielo in Olivio.
Neimenovani viri blizu nekdanjih zaročencev so portalu zaupali še, da naj bi Goltes v zahtevi želela zmanjšati število dni, ko sta hčerki pri očetu. Kot je navedel tabloid, sta malčici pri košarkarskem asu trenutno vsaj dva dni na teden, medtem ko naj bi manekenka v zahtevi predlagala en dan na teden.
Novica o novi zahtevi prihaja nedolgo za tem, ko je TMZ poročal, da je Anamaria v korist otrok umaknila zahtevo za določitev preživnine v ZDA, saj da si želi, da bi z Luko Dončićem spor rešila sporazumno in v največjo korist njunih hčera.
Omenjeni medij je že pred časom poročal, da je Dončić predlagal zavrnitev njene zahteve zaradi postopkovne nepravilnosti in pravne neustreznosti ter ji prek odvetnikov sporočil, naj si ogleda zemljevid. Košarkar, ki si je pred sporom želel, da bi se njegova nekdanja življenjska sopotnica s hčerama preselila v Kalifornijo, je skupaj s svojo odvetnico Lauro Wasser kot razlog navedel prebivališče njunih otrok, ki je v Sloveniji in ne čez lužo.
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