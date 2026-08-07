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Domača scena

Anamaria naj bi zahtevala 34 milijonov in manj dni, ko sta hčerki z Dončićem

Ljubljana, 07. 08. 2026 09.38 pred 3 dnevi 2 min branja 659

Avtor:
E.M.
Luka Dončić in Anamaria Goltes

Po poročanju ameriškega portala TMZ, ki se sklicuje na neimenovane vire blizu nekdanjih zaročencev, naj bi Anamaria Goltes vložila nov sodni zahtevek za preživnino. Od nekdanjega partnerja Luke Dončića naj bi zase zahtevala dobrih 34 milijonov evrov, za hčerki pa dobrih 8 milijonov evrov. Zahtevo naj bi podala v Sloveniji.

Saga med Anamario in Luko se nadaljuje. Po navedbah TMZ-ja naj bi Goltesova podala novo zahtevo, v kateri od Dončića želi 50 milijonov dolarjev (43,3 milijona evrov), in sicer od tega 40 milijonov dolarjev oziroma dobrih 34 milijonov evrov zase ter 10 milijonov dolarjev oziroma dobrih 8 milijonov evrov za hčerki Gabrielo in Olivio.

Luka Dončić in Anamaria Goltes
Luka Dončić in Anamaria Goltes
FOTO: Profimedia

Neimenovani viri blizu nekdanjih zaročencev so portalu zaupali še, da naj bi Goltes v zahtevi želela zmanjšati število dni, ko sta hčerki pri očetu. Kot je navedel tabloid, sta malčici pri košarkarskem asu trenutno vsaj dva dni na teden, medtem ko naj bi manekenka v zahtevi predlagala en dan na teden.

Novica o novi zahtevi prihaja nedolgo za tem, ko je TMZ poročal, da je Anamaria v korist otrok umaknila zahtevo za določitev preživnine v ZDA, saj da si želi, da bi z Luko Dončićem spor rešila sporazumno in v največjo korist njunih hčera.

Preberi še Anamaria Goltes v korist otrok umaknila zahtevo za preživnino

Omenjeni medij je že pred časom poročal, da je Dončić predlagal zavrnitev njene zahteve zaradi postopkovne nepravilnosti in pravne neustreznosti ter ji prek odvetnikov sporočil, naj si ogleda zemljevid. Košarkar, ki si je pred sporom želel, da bi se njegova nekdanja življenjska sopotnica s hčerama preselila v Kalifornijo, je skupaj s svojo odvetnico Lauro Wasser kot razlog navedel prebivališče njunih otrok, ki je v Sloveniji in ne čez lužo.

luka dončić anamaria goltes razhod preživnina

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Zakaj naj bi Anamaria Goltes v resnici umaknila zahtevek za preživnino?

Moskisvet.com Bo moral Luka Dončić odšteti 43 milijonov? Anamaria naj bi vložila novo zahtevo
24ur.com Ob odvzemu jokali in se upirali: Slovenija jim mora izplačati odškodnino
Cekin.si 59-letnica neznancu nakazala 19.500, saj je verjela, da bo tako prejela 480.000 evrov
24ur.com Dončić in nova pogodba: 145 milijonov za tri leta?
24ur.com Dončić je obdaroval 275 otrok v ZDA in Sloveniji
Zadovoljna.si Tako visok znesek mora plačati bivši ženi
24ur.com 2,3 milijona evrov na račun ZPMS za zdravljenje Krisa, preostanek drugim otrokom
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KOMENTARJI659

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HardKore
07. 08. 2026 21.52
Da najboljse, milijardo... kr neki
Odgovori
-3
1 4
mptour
07. 08. 2026 20.52
Na te miljone bi študiral takrat, ko je bila ona noseča, on je pa svoje dragulje praznil drugje.
Odgovori
-1
1 2
kryptix
07. 08. 2026 21.06
Ma ja plačal bo 35mio... če bi ženska potrpela še 5 let bi pa dobila 70mio...sama si je kriva. To bo 7gotovila ko teh 35 skopni.
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-6
0 6
Tomaž Hacin
07. 08. 2026 20.34
Če bi bilo po pravici ji ne pripada nič, ker nista bila poročena vsaj 5 let, tako da ne vem zakaj se ta deklič sploh puli za denar. Zakonik jr tak in oba sta slovenska državljana.
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-9
0 9
YouRangMyLord
07. 08. 2026 20.38
po slovenski zakonodaji ji pripada polovica in ji pripada enakovredno, kot če bi bila poročena, saj je izvenzakonska zveza po osvežitvi Družinskega zakonika marca 2019 enakovredna zakonski zvezi - nobenih 5 let vsaj bit poročen za delitev pol pol v primeru izvenzakonske zveze.. Nisi na tekočem s slovensko zakonodajo.. žal ti je treba to pojasniti. Pa brez zamere.
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+6
7 1
yolli
07. 08. 2026 19.48
Čeprav sta se razšla si mati zasluži spoštovanje saj mu je dala dve hčeri.....ni pa pošteno da ga sedaj lupi saj je denar zaslužil sam.
Odgovori
-3
3 6
Pinokio
07. 08. 2026 20.08
Preveč bere ameriške odločbe po razvezah.
Odgovori
-1
1 2
txoxnxy
07. 08. 2026 19.46
A to se govori o letni preživnini ?
Odgovori
-2
1 3
patogen
07. 08. 2026 19.42
@YouRangmy Lord - in tisto kar moškemu največ pomeni pri ženski - mnoge morajo to storiti za precej manj denarja li celo zastonj. Zakaj ravno za 40 milijonov?
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-1
1 2
YouRangMyLord
07. 08. 2026 20.06
#patogen - res si "patogen" v pravem pomenu besede, pa še trd ku bukov les... Anamarija ni bila in ni "mnoge" - ti in tebi podobni jo mečete v isti koš s tistimi, ki to počnejo s tem ji delaš veliko krivico. Ne prodajo se vsa dekleta pri 13ih za keš ( no, saj on ga pri 13ih niti ni imel, to že cel dan trobimo), nekatere se predajo s tiostim, kar moškemu največ pomeni pri ženski, iz ljubezni, zaupanja in spoštovanja. Še vedno so take in vedno bodo take. Samo nekateri moš+ki trega ne nate cenit, ker vse danes mečete v koš lovač in sponzorirank.
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+4
5 1
kryptix
07. 08. 2026 20.59
Samo moja ni taka...druge pa vse😘
Odgovori
-2
0 2
Bassettt
07. 08. 2026 21.10
Koga ljubckas zdaj? Vse druge?
Odgovori
+2
2 0
jutri_pa_res
07. 08. 2026 19.41
Kolikor vem, naša sodišča nikoli ne določijo enkratnega zneska, ampak mesečno preživnino. Bivši (če je brez prihodkov), dokler se ne zaposli ali najde drugega soproga, otrokom pa do polnoletnosti oz. zaključka šolanja. Cifre so pa daleč pod tem, kar si predstavlja ta ženska. Tu ni Amerika...
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-2
3 5
Luna61
07. 08. 2026 19.37
@you...se strinjam z tvojim komentarjem. Ja v Ameriki so tabloidi pravi hudič in potem se novice širijo tudi izven meja, ja imaš prav.
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+4
4 0
Bassettt
07. 08. 2026 19.27
Verjetno bi vsi raje videli, da bi ostali skupaj in se še naprej skupaj slikali in živeli, ker so bili prav luškana družina in malčici potrebujeta očeta. Ampak gre se naprej po svoji poti izkušenj in zorenja in zdravljenja. Bosta že uredila. Anamarija pa ima nekaj posebnega v sebi. Kdor jo pozna iz njenih redkih srečanj in redkih javljanj, se takoj začuti, zato jo nehajte kritizirat kot da je največji monster
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+5
5 0
Bassettt
07. 08. 2026 19.22
Rekordni komentarji. En Zvonček pa se že cel dan trudi z razlago, pa še kar naprej samo na številko milijonov reagirate. Dejstvo je, da bo Anamarija dobila, kar ji pripada, ob tem pa bosta vse detajle vedela samo onadva. Če gre teh 8 milijonov v skupni fond, od koder bodo poleg prihodnosti poplačani tudi leti, da med celim letom celo sezono lahko hčerki vidita očeta, bo tudi jasno znano.
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+3
3 0
YouRangMyLord
07. 08. 2026 19.32
#Bassett - thx, ker si eden od redkih avtorjev, ki realno komentira in razume situacijo glede na poplavo pričakovanih takih negativnih komentarjev, da je ženska, ki upravičeno pričakuje kar ji pripada, kešolovka......Ker so tudi sami samo ubogi gold diggerji in redno kupujejo loterijske srečke , da jim bi padli milijoni.....,Ker jim skozi možgansko praznino v tem primeru gredo samo številke 34+8. v mnilijonih seveda :)
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+3
4 1
Bassettt
07. 08. 2026 19.50
Hvala tebi! ;) ne more se tega razumet s slovenskimi možgani, ker je nepredstavljivo. Meni si odprl oči okoli "zakonske preživnine". Bi si jo zaslužila, ker je, kdor je in da bo kot ženska in mama srečna in v svojem razcvetu in prav tako dobro da se počutita malčici in njihovi odnosti ter vse v prihodnosti na mestu. Ko mine ta njegova faza, ker sta trenutno na različnih valovnih, bo spoznal, kje jo je pozabil, ker se je prav tam izgubil, da ji bo nazadnje še potihoma hvaležen. Potihoma, morda nikoli povedal. Vedel pa bo. in ko bo določen znesek, če bo javno, se bomo vsi spomnili nate. Potihoma ;)
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+2
3 1
Bassettt
07. 08. 2026 20.17
"zakonska preživnina" kot partnerska, ne otroška po zakonu.
Odgovori
+1
1 0
the kop
08. 08. 2026 18.36
Delat naj gre.
Odgovori
0 0
Ljubljancanka
07. 08. 2026 18.59
Jaz jo razumem. Svoje zivljenje je prilagodila njemu in njegovim uspehom. Potem jo model skensla po tem ko ji nastepa 2 mulca. Zenska je zaznamovana za cel lajf - cel lajf jo bodo cekirali novinarji in kamorkoli bo sla, bodo vsi vse vedeli. Kako naj najde normalen siht? Vedno bo donciceva bivsa. Kar naj skešira model, pa bi prej mislil na to, preden jo zavrze z dvemi otroki.
Odgovori
+0
4 4
Bassettt
07. 08. 2026 19.07
Da jo kar skensla in zavrže so težke besede, se ti ne zdi?
Odgovori
+5
5 0
Kreden2
07. 08. 2026 19.28
Kolikor vemo, je ona zapustla njun dom.
Odgovori
+0
3 3
Xmmx
07. 08. 2026 19.29
Seveda jo razumes s temi tvojimi k..jimi mozgani..cesa se je ona odrekla ????manekenstvu?? Pa ta za gasilsko veselico ni dobra...ce bi hotla laj delat bi delala..tako ji pa seveda pase bit ceu dan na kavcu tiktoku in speglu kot vsaki povprecni influenserki..ta sponzorirana k..os si ne zasluzi nic ..ce je pa zate podpora ,razlog za delitev premozrnja,potem si res ...verjetno ti je tudi normalno ,da preprecuje stike..klasicna k..os
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-1
1 2
kryptix
07. 08. 2026 21.00
Pusti ženske.....one podpirajo 3 vogale....nekdaj vse danes samo nekatere to delajo.
Odgovori
+0
1 1
Yarmouth lad
07. 08. 2026 21.49
Dejansko je to storil... žal
Odgovori
+1
1 0
Yarmouth lad
07. 08. 2026 21.50
Z razlogom, ce bi ti to svoji delal, kar je Doncic njej. Da se je paril z vsakl, ki je prisla mimo, bi bilo enako...
Odgovori
+1
1 0
Yarmouth lad
07. 08. 2026 21.51
Ti zguba, si kar predstavljam kako delas s svojo zensko, ce te sploh katera hoce...
Odgovori
+1
1 0
the kop
08. 08. 2026 18.36
Niti centa ne zasluži niti centa.
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0 0
Pismonosa
07. 08. 2026 18.41
Luka zdaj njene zahteve veš, zaj ti je pokazala značaj, želi tvoj čas ne pa denarja, ker tvoj čas ji je bolj pomemben, z odvetnikom naredita obrambo, ni šans, da se bilokateri slovenski odvetnik primerja z ameriškim, na ameriskem sodiscu se z materialom, za katerega pri nas pravimo dokazi, niti ne gre na sodisce, zdaj bos vedel zakaj je amerika nova dežela, in zakaj so zmeraj pred nami. Bog blagoslovi Ameriko
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-1
1 2
kryptix
07. 08. 2026 18.50
želi si več časa z njim ampak sedaj se ne bo branila denarja za katerega je Luka 150 dni od doma.
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-1
1 2
Kreden2
07. 08. 2026 18.18
Ni potrebno nikogar obsojat. Normalno je, da ljudje ugotovijo, da skupno življenje nima smisla, ker ljubezni ni več. To se v življenju nenehno dogaja in ko skupnega interesa in ljubezni ni več, ni treba iskati krivca. Nihče ni kriv, to je samo življensko dejstvo. Preden gredo partberji narazen, stvari že dolgo časa ne funkcionirajo in vsak od partnerjev ve, da gre življenje vsmeri ko rešitve ni več. To sta vedela že vsaj eno leto prej. Nenormalno pa je, da si hoče en partner od drugega prisvojiti denar. To ni moralno. Vsak naj odnese tisto, kar je zaslužil. Naj se vse ovrednoti in plača toliko, kolikor jecpe kdo dal. Od kredita, do položnic. A Luka v skupnem življenju njej ni dajal čustvene in finančne podpore, pri njenem poklicnem življenju? A je to kaj manj vredno? Drugo so otroci. Če bo ona skrbnica, naj za hčere zahteva primerno vsoto glede na njegove prihodke, da bodo imele enak standard kot ga ima oče. Da pa ona zase zahteva več kot trideset miljonov, za obe punčki pa osem, je nezaslišano. Obratno bi še nekako razumel, to je pa poden od podna.
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+1
3 2
odlekiran
07. 08. 2026 19.06
Pravila so postavljena in na razpolago za branje vsak dan. Bila bi neumna, če ne bo zahtevala polovice. Poba je vsak dan imel izbiro... in vedno se je odločil napačno. Kot foter. Na koš zna metat in to je to. Sicer pa revščina.
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+4
5 1
Kreden2
07. 08. 2026 19.22
Ne vem o čem govoriš, kakšno izbiro? Kaj se je napačno odločil? Nihče ne ve, kaj se je dogajalo za njunimi vrati. Mogoče ti veš? Kar se pa nje tiče, kolikor vem tudi ni doktorirala na FRI. Po razgledanosti, sta si tam, tam. Ne vem kako bolj poglobljen pogled na življenje od Luke lahko ona nudi hčerama. Lka jih vsaj lahko nauči vsaj štiri jezike.
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-3
0 3
belaroza
07. 08. 2026 20.01
Želi si lagodno življenje brez dela. Deli z otroki je potrebno, ampak je potrebno še kaj drugega v življenju delat, ne samo živet na račun žuljev drugega.
Odgovori
-3
0 3
odlekiran
07. 08. 2026 18.14
Za take modele obstajajo predporočne pogodbe. A če je tvoj zaupnik tastar Donke, dlje od čevapov in pira ne nese.
Odgovori
+6
6 0
poper00
07. 08. 2026 18.45
Ni poročen.
Odgovori
-4
0 4
YouRangMyLord
07. 08. 2026 18.54
izvenzakonska zveza je enaka zakonu po slovenskem DZ..... že tretjič dasnes vam nekaterim..... :)
Odgovori
+4
5 1
patogen
07. 08. 2026 18.04
Kako vonj po denarju spremeni žensko.
Odgovori
-7
3 10
YouRangMyLord
07. 08. 2026 18.17
#patogen: zagotovo ji pripada, kar zahteva. Odslužila mu je pošteno in zvesto vse.
Odgovori
+5
6 1
Pismonosa
07. 08. 2026 18.42
ne gre se tukaj za denar, gre se za ponos
Odgovori
+1
1 0
poper00
07. 08. 2026 18.47
YouRangMyLord od kod veš kako mu je odslužila in kaj je takega naredila za 40 miljonov. A jo bolijo nge pa ne more več delat?
Odgovori
0 0
YouRangMyLord
07. 08. 2026 19.01
Evo ga, še eden, ki misli, da ona deluje in rangira. Dej dej - a če bi bila onadva iz navadne klase zaslužkarjev, kar je v povprečju v Sloveniji, bi bil pa tiho, če bi zahtevala naprimer 300K ? Odslužila m u je z zvestopbo, spoštljivostjo, predanostjo, dala mu je najlepa leta svoje mladosti in tisto kar moškemu največ pomeni pri ženski. Upravičila je s tem svoj ponos, dostojanstvo in moralo - pred kešem. in ker lahko zahteva - iz več kot 100 milijonov skupnega premoženja, ki se nabral v času, ko sta skupaj živela v Ameriki, kot družina. A bo šlo zdej ?
Odgovori
+4
5 1
YouRangMyLord
07. 08. 2026 20.21
namenjen odg. poper00, da ne bo zmede...
Odgovori
0 0
the kop
08. 08. 2026 18.38
Vedela je v kaj se spušča, živela na njegov račun , prispevala nič v fond, samo slikala se je sedaj pa igra žrtev, niti centa niti centa.
Odgovori
0 0
yolli
07. 08. 2026 18.04
Ko bosta punci poštekali kdo je njun očka...bosta,hoteli k njemu....še nekaj let bo moral potrpet....
Odgovori
+0
3 3
Pismonosa
07. 08. 2026 18.42
Žal otrok ženskega spola ni isto kak sin... žal....
Odgovori
+1
1 0
Lock Down
07. 08. 2026 17.55
Dobro ga bo oskubila, lovača. Za njo 34, za hčerki pa 8 mio? Razumel bi, če bi bilo obratno, a se ne gre za preživnino za hčerki in ne zanjo, sama ni sposobna za delo?
Odgovori
+4
10 6
YouRangMyLord
07. 08. 2026 18.20
#lock. Down: dej no - kupi Loto srečko, morda pa zadaneš še ti nekaj milijonov.. Morda se ti nasmehne sreča.. Nobena lovača ni bila - kaj je imel Luka Dončič pri 13ih letih ? Nič, babica mu je financirala skoraj vse, ko se je pilil v Španiji. Fotra ni bilo je ženskaril in popival naokoli. Zdaj pa je zraven, ko je zavohal keš in mu soli pamet ob tej situaciji. Luka je nezrel pri 27ih za tako življensko razmerje - saj se bo čez ene 20 let zavedal, da je fajn zaribal tole.
Odgovori
+5
5 0
kryptix
07. 08. 2026 18.45
Ti še kar eno in isto že 9. ur. Bogi revež dej pejt spat in pusti saj ne boš nič dobil no.
Odgovori
+0
1 1
YouRangMyLord
07. 08. 2026 18.56
hehehe - zaostajaš samo za eno uro za menoj... Sem , ker sem lahko in ker mi danes tako paše... Vidim, da ne maraš poštenih ljudio in tistih, ki trobijo v toj rog...
Odgovori
+1
1 0
Ljubljancanka
07. 08. 2026 19.01
Prej bi mislil na to, preden ji nastepa 2 otroka in jo skensla. Kaj nej gre, na zavod?
Odgovori
+2
2 0
kryptix
07. 08. 2026 20.56
Zavod ali delo... bila je osamljena...res? kaj je težje bit cele dneve sam ali cele dneve igrati basket? Ne pozabi... Kavica letalo tekma letalo postelja. Kavica letalo, tekma, letalo postelja,...40x minimum. Misliš da igra pred svojo hišo kot je to ona delala 10 let.. božala pse?
Odgovori
+0
1 1
kryptix
07. 08. 2026 21.02
Res je za prepir sta potrebna 2 razen YouRangMyLord se zna sam s sabo pogovarjati.
Odgovori
-1
0 1
enkve
07. 08. 2026 17.48
40 milijonov je drobiž pri več 100 ki jih ima, pa še vsak mesec mu kapne nekaj milijonov.
Odgovori
+2
7 5
Podlesničar
07. 08. 2026 17.55
Skoraj polovica ni ravno drobiž, glede na to, kolk se je nagarala za to... 😅
Odgovori
-1
2 3
Hachi
07. 08. 2026 17.56
Seveda, ampak za te milijone on vsak dan gara, za te milijone se on bori proti nestetih nasprotnikom, zraven vsako leto utrpi nekaj poskodb, odpove se uzivanju med sezono, vsak dan se ukvarja s kritiki, ki cakajo na kako slabso tekmo, ... In sedaj bi ona imela tretjino vseh milijonov, ki jih je zasluzil zgolj in samo s svojim garanjem. Seveda je nekaj podpora doma, ampak bodimo realni. Ze do sedaj jo je financiral, dvomim, da je ona karkoli prispevala v skupen budget.
Odgovori
-4
3 7
Podlesničar
07. 08. 2026 18.03
Saj ne dela v rudniku, model meče žogo na koš... 🤣
Odgovori
+2
5 3
Hachi
07. 08. 2026 18.17
Ja, sam je eden najboljsih na svetu. Verjamem, da si sam sposoben za delo v rudniku, dvomim pa, da si sposoben oddelati eno sezono Luke. Verjetno nisi dal niti enega samega treninga priprav pred sezono skozi. Pa niti slucajno ne gledam na delo rudarjev pokroviteljsko, ampak z vsem spostovanjem, ker je vsak rojen za nekaj. Ko oa reces, da samo mece na kos. Seveda, tudi Janezek iz Rupleka rad mece na kos, pa se vedno ga ne moremo primerjati z Luko.
Odgovori
+0
1 1
YouRangMyLord
07. 08. 2026 18.31
Eden najboljših na svetu ni več. Počakaj na novo sezono.
Odgovori
+2
2 0
Hachi
07. 08. 2026 18.38
Uh, pocakajmo do konca sezone, ki se niti zacela ni, pa ze delas zakljucke.
Odgovori
0 0
YouRangMyLord
07. 08. 2026 18.56
play off NBA za letos je končan. A zate ni ? :)
Odgovori
+1
1 0
Hachi
07. 08. 2026 19.41
Uh si pameten, pazi da se ne razpocis. Kolikor opazam, si samo Doncicev hejtercek.
Odgovori
0 0
YouRangMyLord
07. 08. 2026 19.46
#Hatchi -tudi slučajno ne - velik goreč oboževalec, dokler ni zagnojil. Plačana tudi NBA naročnina za ogled tekem zadnje 4 leta.
Odgovori
+2
2 0
the kop
08. 08. 2026 18.39
Moški ostane moški, ni za eno žensko, in nikoli ne bo,
Odgovori
0 0
Kreden2
07. 08. 2026 17.36
Zakaj tako neznansko težko je ženski sprejeti, da želi oče s hčerkama preživeti dva dni na teden? Zakaj je en dan v redu, dva dni pa preveč? Naj uganem, je mogoče povezano z denarjem? Ima mogoče en dan več z otrokoma svojo ceno? Kaj so v tem primeru otroci? Nekaj v zvezi s trgovanjem, mogoče?
Odgovori
+5
6 1
Podlesničar
07. 08. 2026 17.56
Ker z letalom težko prideš iz Slo. v LA in nazaj v enem dnevu 😎
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-1
2 3
poper00
07. 08. 2026 17.58
Tudi meni ji to zvenelo totalno prispmojeno.Če bi želela najbolje za hčerki bi bila vesela,da ju oče vidi čimveč in tudi ne razumem v čem je štos ,da zahteva namesto 2 krat 1 krat.Če misli ,da je to slabo za njiju bi naj zahtevala nič.
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+4
4 0
YouRangMyLord
07. 08. 2026 19.59
#Kreden2: razmišljaj v tej smeri - za dva dni potrebuje že varuške - deklici sta toliko stari, da nemogoče da ju sam pohendla, rabi pomoč. Verjetno pa Anamarija ne želi, da deklici odraščata z varuškami v teh letih. Tudi njegova mami in babi ne moreta vskočiti, če že za konstantno.
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+2
2 0
Hugdo1
07. 08. 2026 17.35
ProkletRtpokvarjenA
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