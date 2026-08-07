Anamaria naj bi zahtevala 34 milijonov in manj dni, ko sta hčerki z Dončićem

Saga med Anamario in Luko se nadaljuje. Po navedbah TMZ -ja naj bi Goltesova podala novo zahtevo, v kateri od Dončića želi 50 milijonov dolarjev (43,3 milijona evrov), in sicer od tega 40 milijonov dolarjev oziroma dobrih 34 milijonov evrov zase ter 10 milijonov dolarjev oziroma dobrih 8 milijonov evrov za hčerki Gabrielo in Olivio .

Neimenovani viri blizu nekdanjih zaročencev so portalu zaupali še, da naj bi Goltes v zahtevi želela zmanjšati število dni, ko sta hčerki pri očetu. Kot je navedel tabloid, sta malčici pri košarkarskem asu trenutno vsaj dva dni na teden, medtem ko naj bi manekenka v zahtevi predlagala en dan na teden.

Novica o novi zahtevi prihaja nedolgo za tem, ko je TMZ poročal, da je Anamaria v korist otrok umaknila zahtevo za določitev preživnine v ZDA, saj da si želi, da bi z Luko Dončićem spor rešila sporazumno in v največjo korist njunih hčera.