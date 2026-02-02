Naslovnica
Domača scena

Anamaria objavila še nevideno fotografijo iz porodnišnice

Ljubljana, 02. 02. 2026 09.07

Avtor:
E.M.
Fotografije družine Dončić

Anamaria Goltes je na svojem Instagramu delila tri do zdaj še nikoli videne družinske fotografije zaročenca Luke Dončića in njunih hčerk Gabriele in Olivie. Ena izmed fotografij je precej sveža, nastala je v porodnišnici, kjer sta se manekenka in košarkarski as decembra lani razveselila drugorojenke.

Dončićeva zaročenka Anamaria Goltes je v svoji zgodbi na Instagramu, objavi, ki je vidna 24 ur, delila tri do zdaj še nikoli videne družinske fotografije svojih hčerk Gabriele in Olivie ter izbranca Luke. Na dveh izmed fotografij zaljubljenca pozirata z eno od hčera, na tretji pa je videti celotno mlado družinico.

Fotografije družine Dončić
Fotografije družine Dončić
FOTO: Anamaria Goltes

Omenjena fotografija je precej sveža, nastala je v porodnišnici, kjer sta se manekenka in košarkarski as decembra lani razveselila drugorojenke. Skrbna mamica je punčkama z emotikonom belega srca prekrila obraz in tako zaščitila njuno zasebnost.

Anamaria se je v začetku leta pridružila trendu obujanja spominov na preteklo desetletje. Na Instagramu je delila kopico fotografij, ki so nastale v času zveze s košarkarjem ter v času obeh nosečnosti, ki jih je pridno skrivala pred radovednimi očmi javnosti.

Spomnimo, Luka je svojo leto dni starejšo partnerko spoznal pri rosnih 12 letih, ko je bil z družino na počitnicah na Krku. Med njima je preskočila iskrica in leta 2016 sta postala par. V dolgoletni zvezi sta se preselila v Ameriko, si tam zgradila skupno življenje, se po krajšem premoru leta 2018 ponovno našla in na bolj trdnih temeljih zgradila zvezo, ki sta jo julija 2023 okronala z zaroko.

luka dončić družina fotografija Anamaria Goltes

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pravica.
02. 02. 2026 09.36
V porodnišnici pa sta se obnašala, kot bi bila nekaj več od ostalih, ki so bili tam z enakim namenom. To veliko pove o človeku.
Odgovori
0 0
bibaleze
