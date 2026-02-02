Anamaria objavila še nevideno fotografijo iz porodnišnice

Dončićeva zaročenka Anamaria Goltes je v svoji zgodbi na Instagramu, objavi, ki je vidna 24 ur, delila tri do zdaj še nikoli videne družinske fotografije svojih hčerk Gabriele in Olivie ter izbranca Luke . Na dveh izmed fotografij zaljubljenca pozirata z eno od hčera, na tretji pa je videti celotno mlado družinico.

Omenjena fotografija je precej sveža, nastala je v porodnišnici, kjer sta se manekenka in košarkarski as decembra lani razveselila drugorojenke. Skrbna mamica je punčkama z emotikonom belega srca prekrila obraz in tako zaščitila njuno zasebnost.

Anamaria se je v začetku leta pridružila trendu obujanja spominov na preteklo desetletje. Na Instagramu je delila kopico fotografij, ki so nastale v času zveze s košarkarjem ter v času obeh nosečnosti, ki jih je pridno skrivala pred radovednimi očmi javnosti.

Spomnimo, Luka je svojo leto dni starejšo partnerko spoznal pri rosnih 12 letih, ko je bil z družino na počitnicah na Krku. Med njima je preskočila iskrica in leta 2016 sta postala par. V dolgoletni zvezi sta se preselila v Ameriko, si tam zgradila skupno življenje, se po krajšem premoru leta 2018 ponovno našla in na bolj trdnih temeljih zgradila zvezo, ki sta jo julija 2023 okronala z zaroko.