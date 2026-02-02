Anamaria objavila še nevideno fotografijo iz porodnišnice

Dončićeva zaročenka Anamaria Goltes je v svoji zgodbi na Instagramu, objavi, ki je vidna 24 ur, delila tri do zdaj še nikoli videne družinske fotografije svojih hčerk Gabriele in Olivie ter izbranca Luke. Na dveh izmed fotografij zaljubljenca pozirata z eno od hčera, na tretji pa je videti celotno mlado družinico.
Omenjena fotografija je precej sveža, nastala je v porodnišnici, kjer sta se manekenka in košarkarski as decembra lani razveselila drugorojenke. Skrbna mamica je punčkama z emotikonom belega srca prekrila obraz in tako zaščitila njuno zasebnost.
Anamaria se je v začetku leta pridružila trendu obujanja spominov na preteklo desetletje. Na Instagramu je delila kopico fotografij, ki so nastale v času zveze s košarkarjem ter v času obeh nosečnosti, ki jih je pridno skrivala pred radovednimi očmi javnosti.
Spomnimo, Luka je svojo leto dni starejšo partnerko spoznal pri rosnih 12 letih, ko je bil z družino na počitnicah na Krku. Med njima je preskočila iskrica in leta 2016 sta postala par. V dolgoletni zvezi sta se preselila v Ameriko, si tam zgradila skupno življenje, se po krajšem premoru leta 2018 ponovno našla in na bolj trdnih temeljih zgradila zvezo, ki sta jo julija 2023 okronala z zaroko.
