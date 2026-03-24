Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Anamaria se bori na 'napačnem' sodišču, otroka živita v Sloveniji

Los Angeles, 24. 03. 2026 15.01 pred 1 uro 2 min branja 83

Avtor:
E.K.
Anamaria Goltes

Luka Dončić zahteva zavrnitev postopka o preživnini, ki ga je v Kaliforniji vložila Anamaria Goltes. V dokumentih poudarja, da niti on niti njegovi hčeri niso rezidenti te zvezne države. Kot eden ključnih razlogov za razhod pa naj bi bilo ravno dejstvo, da se njegova nekdanja zaročenka in mati njunih dveh hčera ni želela preseliti k njemu v mesto angelov.

Luka Dončić naj bi bil razočaran, ker je Anamaria Goltes vložila zahtevo za preživnino na losangeleškem sodišču. Po poročanju TMZ-ja naj bi ji prek sodišča sporočil, naj si pred vložitvijo pravnih dokumentov ogleda zemljevid.

FOTO: Instagram

Zvezdnik Lakersov naj bi po poročanju omenjenega medija v petek vložil dokumente, v katerih je okrožnega sodnika v Los Angelesu pozval, naj zavrne njeno zahtevo za preživnino in povračilo odvetniških stroškov. Kot navaja, je bila zahteva vložena v Kaliforniji, čeprav naj bi vedela, da otroka živita v Sloveniji. V dokumentih, ki jih je pridobil TMZ Sports, Luka in njegova odvetnica Laura Wasser še izpostavljata, da sam ni prebivalec Kalifornije, enako pa velja tudi za njuni hčerki.

Luka naj bi po poročanju ameriškega medija Anamario že mesece poskušal prepričati, da se z otrokoma preseli v Kalifornijo, ona pa naj bi to prošnjo že od lanskega maja zavračala. Prav ta razdalja naj bi bila naposled razlog, zakaj je razdrl njuno zaroko. "Vse, kar počnem, je za srečo svojih hčera in vedno se bom boril, da bi bil z njima in jima omogočil najboljše možno življenje," je za ESPN povedal po oznanitvi njunega razhoda.

V dokumentih naj bi prav tako dodal, da je dejstvo, da je vložila zahtevo v Kaliforniji, jasen poskus izkoriščanja visokih zneskov preživnine, po katerih je Kalifornija znana, zato naj bi sodišče še prosil, naj zavrne Anamariino vložitev, zaradi postopkovne nepravilnosti in pravne neustreznosti. Po poročanju omenjenega medija naj bi Dončić, ki naj bi svojo zahtevo že februarja vložil v Sloveniji, kril vse stroške za dvoletno Gabrielo in štirimesečno Olivio.

Luka Dončić Anamaria Goltes otroci razhod sodišče

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI83

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zajfa
24. 03. 2026 16.21
Ve se zakaj ravno tam. Slučajno je falila. :))
Odgovori
0 0
Minifa
24. 03. 2026 16.18
Ko sta se spoznala, še GAT ni imel svojih ))) zdej bodo pa si kljuko podajale SPO-NZO-RUŠE..
Odgovori
+3
3 0
Mirko Igor
24. 03. 2026 16.16
Vse dobro jima želim, posebej še najmlajšima. Ljudje prehitro sodimo.
Odgovori
+3
3 0
Mirko Igor
24. 03. 2026 16.17
Več ko bo dobrih želja za njih, za nas večje je dobro, ki nas obdaja.
Odgovori
0 0
Mirko Igor
24. 03. 2026 16.18
❤️❤️❤️❤️
Odgovori
0 0
Zmaga Ukrajini
24. 03. 2026 16.16
A prej pa ni Anamaria vedela, da če se bo omožila z Lukcem, bo morala živeti v Ameriki in predvsem bolj ali manj "pozabiti" na lasten lajf, lastno kariero? Neverjetno... Seveda je logično, da tako majhni hčerki ostaneta pri materi, ... če bi njemu uspelo dobiti skrbništvo, bi bili prepuščeni varuškam in drugemu "podpornemu" osebju, ... torej je stvar jasna, kaj je bolje zanju.
Odgovori
+3
3 0
Podlesničar
24. 03. 2026 16.19
Ni vedela, da je Lukec tak k.rbir, zato se je vrnila v Slo.... ne zato, ker ji klima v LA nebi ustrezala
Odgovori
+1
1 0
Clovek_002
24. 03. 2026 16.15
Madona ste težki s to fotko zaroke, pač narazen sta šla, kaj vam ni jasno? Get over it.
Odgovori
+2
2 0
Žmavc
24. 03. 2026 16.13
Ženska pokvarjenost... Ko ima moški denar, ga deli. Poskrbi za družino, gleda da je hladilnik poln, da je hiša cela in da je dom varen. Deli ga z ženo, da z njim poskrbi za otroke. Gleda na blaginjo cele družine... Kadar ima pa ženska denar, pa moškega ne rabi.
Odgovori
+1
3 2
suleol
24. 03. 2026 16.12
nekdo se prebija iz mesec, nekdo ne razmislja o financah ma pa druge tezave, dino dobro poje ni sreca denarja polna vreca
Odgovori
+2
2 0
1ddenis1
24. 03. 2026 16.11
živela z njim lagodno v ameriki dokler ni bilo otrok. Seveda je počakala na otroke, ker potem mastno služiš na njihov račun. Zelo dobro preračunljivo a žalostno
Odgovori
-2
1 3
aljoteam
24. 03. 2026 16.11
"Luka naj bi po poročanju ameriškega medija Anamario že mesece poskušal prepričati, da se z otrokoma preseli v Kalifornijo, ona pa naj bi to prošnjo že od lanskega maja zavračala" Meni bi se zmešalo, če bi ena ženska imela otroke z mano, medtem ko sem svetovni košarkarski zvezdnik in potem ko bi otroke rodila, ne bi hotela živeti tam, kjer imam pogodobe in kariero. To pa je izdaja na račun otrok res. In sploh nima veze, lahko bi jo varal, ma karkoli, se pač ločiš, ampak živiš blizu, zaradi otrok pač. Ne moreš tako uničevati otrok ali pa kariere in življenja očeta (če bi se odločil da zapusti NBA in pricaplja v tisto državo, kjer se je samovoljnica pač odločila iti). Takim smo včasih rekli kradljivke otrok. Ni opravičila za to, ločiš se če ti ni ok v zvezi, ampak ne odpelješ otrok na drugo celino.
Odgovori
+4
5 1
aylar
24. 03. 2026 16.10
Ampak še vseeno je moralo biti nekaj resnega med njima, da se je preselila v Slovenijo. Kar tako zagotovo ni šla. Bi imela tudi več denarja, če bi ostala tam (ker nekateri namigujejo, da je zaradi denarja tako kot je).
Odgovori
+2
3 1
Jani.
24. 03. 2026 16.09
Ratala požrešna. Kaj ji je a prej pa je bila lahko skozi ob njem? Hčerki potrebujeta očeta enako močno kot mamo.
Odgovori
+0
3 3
Sanuka
24. 03. 2026 16.09
vsaka zgodba ima dva plati..upam da rešita tako da bo za hčerki pošteno..škoda da se je tako razšlo..🍀
Odgovori
+4
5 1
nick73
24. 03. 2026 16.07
Dončić igra v ZDA od leta 2018 in Anamaria je bila z njim, dokler nista dobila otrok. Šele v zadnjem letu je ugotovila, da ji življenje v Ameriki ne odgovarja. Glede na to, da ima Luka v Los Angelesu sanjsko službo, Anamaria pa je brezposelna, bi bilo edino logično, da do konca kariere živi družina v ZDA.
Odgovori
+7
8 1
mataX
24. 03. 2026 16.06
Mislim, da je LA - sodisce krajevno pristojno za sojenje v konkretni zadevi in da je prav, da se za otroka presoja po pravu, ki je zanju ugodnejse. Zakaj pa potem njun oče pravi, da je vse, kar počne, samo zato, da jima omogoči najboljše možno življenje".
Odgovori
-4
2 6
rok1211
24. 03. 2026 16.05
Pravilno, nič ni naredila za njegov denar in zdaj ga želi karseda pobrati
Odgovori
+3
8 5
golobove drobtinice
24. 03. 2026 16.08
Že to, da ga je prenašala, je lahko velik psihični napor pri človeku, ki je po karakterju "težke" sorte.
Odgovori
+0
3 3
Žmavc
24. 03. 2026 16.14
Sama se je tako odločila. Kača pokvarjena.
Odgovori
+1
1 0
Minifa
24. 03. 2026 16.04
Tudi on se je boril in razgrajal na napačnem mestu...v Kranjski porodnišnici...
Odgovori
+4
8 4
Kuku456
24. 03. 2026 16.02
Tudi on ni nedolžen kako si je on to zamislil da bo otroka kar odpeljal.... Halooo.. Njej dam pa prov da mu ni pustila. Ji je sigurno v slo bolj živet kot v Ameriki... Bo že preživela z njim ali brez njega
Odgovori
+5
10 5
asdfghjklč
24. 03. 2026 16.05
Milijone je zavohala, moški in ženske so pa že zamenljivi.
Odgovori
+3
6 3
aljoteam
24. 03. 2026 16.14
Pa saj to je ona naredila, otroke je kar odpeljala stran. Zagovarjaš, da starš odpelje otroka od drugega starša na drugo celino ali ne? Ne bit dvolična (sklepam, da si ženska glede na logiko?) "Bo že preživla z njim ali brez njega". Resno?? Kakšen egoizem je to. Sploh se ne gre za njo, ampak za otroke, ki jih je odpeljala stran od njihovega očeta (samo dva starša imajo in nima te pravice).
Odgovori
+0
1 1
Uporabnik1921539
24. 03. 2026 16.02
verjamem,da bo hcerama za vedno dovolj in se prevec za zivljenje.Mati bo morala pa kaj tudi sama delat.Zivljenje ni potica.
Odgovori
+3
7 4
Oliguma
24. 03. 2026 15.56
Ona se bori za svoje lagodno življenje.. ne za otroke...otroci bodo preskrbljeni za 1000 let.
Odgovori
+8
14 6
0523
24. 03. 2026 16.02
Škoda, ker nimaš te "sreče", bogi.
Odgovori
-2
4 6
Un71
24. 03. 2026 15.55
Dončiča nimata sreče z babama.... Žensko si najdita.
Odgovori
+11
14 3
Amor Fati
24. 03. 2026 15.58
Pa tako sta dobrosrčna, da se kar svetita, ko ju zagledaš. Čudno, da nimata sreče z nežnejšim spolom.
Odgovori
-2
6 8
Amor Fati
24. 03. 2026 16.01
Pejt mal v Fužine. Mogoče ga boš vtrofil.
Odgovori
+1
4 3
bibaleze
Portal
Življenje na kmetiji: igralka zamenjala glamur za naravo
Kako presenetiti mamo na materinski dan?
Ne boste verjeli, kaj se zgodi, ko se oče res igra z otrokom
Za njenim nasmehom se skriva zgodba, ki vas bo ganila
zadovoljna
Portal
Nekoč najlepša ženska na svetu spregovorila o sinovi bolezni
To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
Umrla po boju s težko boleznijo
vizita
Portal
Rešila bi jo ena tabletka, zdravniki pa so jo ignorirali
To je razlog, zakaj mleko ni več samo mleko
Kako pogosto bi se morali tuširati
Hujšanje z injekcijami? Zdravnik pojasnjuje, zakaj je lahko nevarno
cekin
Portal
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
ZZZS določil sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo
Plača 46 evrov na mesec za sobo, v kateri ne more stati – in služi bogastvo
Zakaj bo vaša košarica verjetno kmalu dražja?
moskisvet
Portal
Vroči lepotici že vadita počasen tek v kopalkah
Slovenci preplačujemo mobilne pakete že leta
Kim Kardashian in Lewis Hamilton: Nova ljubezen na Japonskem?
Skriti biser črnogorske obale
dominvrt
Portal
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Nujno: prihaja ohladitev, ukrepajte proti pozebi
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
okusno
Portal
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Zakaj je čemaž včasih grenak? Ključna je pravilna uporaba
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
voyo
Portal
Rocky 1
Kmetija
Spor v družini Beckham
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599