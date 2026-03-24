Anamaria se bori na 'napačnem' sodišču, otroka živita v Sloveniji

Luka Dončić naj bi bil razočaran, ker je Anamaria Goltes vložila zahtevo za preživnino na losangeleškem sodišču. Po poročanju TMZ-ja naj bi ji prek sodišča sporočil, naj si pred vložitvijo pravnih dokumentov ogleda zemljevid.

Zvezdnik Lakersov naj bi po poročanju omenjenega medija v petek vložil dokumente, v katerih je okrožnega sodnika v Los Angelesu pozval, naj zavrne njeno zahtevo za preživnino in povračilo odvetniških stroškov. Kot navaja, je bila zahteva vložena v Kaliforniji, čeprav naj bi vedela, da otroka živita v Sloveniji. V dokumentih, ki jih je pridobil TMZ Sports, Luka in njegova odvetnica Laura Wasser še izpostavljata, da sam ni prebivalec Kalifornije, enako pa velja tudi za njuni hčerki.

Luka naj bi po poročanju ameriškega medija Anamario že mesece poskušal prepričati, da se z otrokoma preseli v Kalifornijo, ona pa naj bi to prošnjo že od lanskega maja zavračala. Prav ta razdalja naj bi bila naposled razlog, zakaj je razdrl njuno zaroko. "Vse, kar počnem, je za srečo svojih hčera in vedno se bom boril, da bi bil z njima in jima omogočil najboljše možno življenje," je za ESPN povedal po oznanitvi njunega razhoda.