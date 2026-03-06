Anamaria izbrisala fotografije z Luko Dončićem

Luka Dončić in Anamaria Goltes veljata za par, ki zasebnost skrbno skriva, kljub temu pa sta na družbenih omrežjih občasno naredila izjemo in z javnostjo delila kakšen utrinek iz vsakdanjega življenja. Ko se je košarkarjeva zaročenka zaradi poroda druge skupne hčerke decembra vrnila v Slovenijo, sta veselo novico potrdila vsak s svojo objavo, v kateri sta razkrila, da je deklici ime Olivia, odtlej pa par, ki je zaročen, ni delil več skupnih objav ali fotografij.
Pozorni oboževalci so se na družbenih omrežjih zato začeli spraševati, kaj se dogaja v zvezi košarkarja in manekenke, zdaj pa so opazili, da je slednja izbrisala vse skupne fotografije z Luko. 27-letnik, ki je pred dnevi praznoval rojstni dan, tega ni storil in ima še vedno objavljene njune fotografije. Med seboj si še vedno sledita.
Luka Dončić je svojo leto dni starejšo Anamario Goltes spoznal pri rosnih 12 letih, ko je bil z družino na počitnicah na Krku. Med njima je preskočila iskrica in leta 2016 sta postala par. V dolgoletni zvezi sta se preselila v Ameriko, si tam zgradila skupno življenje, se po krajšem premoru leta 2018 ponovno našla in na bolj trdnih temeljih zgradila zvezo, ki sta jo julija 2023 potrdila z zaroko.
