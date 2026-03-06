Naslovnica
Domača scena

Anamaria izbrisala fotografije z Luko Dončićem

Ljubljana, 06. 03. 2026 07.46

Avtor:
K.Z.
Luka Dončić in Anamaria Goltes

Govorice, da imata Luka Dončić in Anamaria Goltes v razmerju težave, se pojavljajo že nekaj časa, pozorni sledilci košarkarjeve zaročenke pa so zdaj opazili, da je ta na družbenem omrežju izbrisala vse njegove fotografije, kar se jim zdi dodatna potrditev, da v njuni zvezi ni vse v redu.

Luka Dončić in Anamaria Goltes veljata za par, ki zasebnost skrbno skriva, kljub temu pa sta na družbenih omrežjih občasno naredila izjemo in z javnostjo delila kakšen utrinek iz vsakdanjega življenja. Ko se je košarkarjeva zaročenka zaradi poroda druge skupne hčerke decembra vrnila v Slovenijo, sta veselo novico potrdila vsak s svojo objavo, v kateri sta razkrila, da je deklici ime Olivia, odtlej pa par, ki je zaročen, ni delil več skupnih objav ali fotografij.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pozorni oboževalci so se na družbenih omrežjih zato začeli spraševati, kaj se dogaja v zvezi košarkarja in manekenke, zdaj pa so opazili, da je slednja izbrisala vse skupne fotografije z Luko. 27-letnik, ki je pred dnevi praznoval rojstni dan, tega ni storil in ima še vedno objavljene njune fotografije. Med seboj si še vedno sledita.

Preberi še Namesto k dekletom v Slovenijo Dončić z očetom odpotoval v Mehiko

Luka Dončić je svojo leto dni starejšo Anamario Goltes spoznal pri rosnih 12 letih, ko je bil z družino na počitnicah na Krku. Med njima je preskočila iskrica in leta 2016 sta postala par. V dolgoletni zvezi sta se preselila v Ameriko, si tam zgradila skupno življenje, se po krajšem premoru leta 2018 ponovno našla in na bolj trdnih temeljih zgradila zvezo, ki sta jo julija 2023 potrdila z zaroko.

anamaria goltes luka dončić zveza fotografije družbeno omrežje objave

jank
06. 03. 2026 08.35
Zakaj je to tema? Zakaj je to tema odprta za komentarje, v katerih se neotesanci izživljajo in blažijo lastne frustracije ter težave. Ta zadeva se nas ne tiče in je zadeva za omenjena partnerja. Namesto tega bi bilo mnogo bolje, da bi se lahko izrekli o vojni na Bližnjem in Srednjem vzhodu, ker se nas vsak dan vse bolj dotika. Morebitne težave Dončićeve družine pa prepustimo njim, mi pa lepo pometajmo pred lastnim pragom. Hvala vsem, ki ne boste dajali sodb in žalitev za nekoga in nekaj kar ne poznamo. Če ne moremo pomagati, potem se ne trudimo sipati soli na rane prizadetim.
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
06. 03. 2026 08.34
Ko je ven prsel clanek o tem, kako lahko umetna inteligenca razgali obleceno osebno z vec kot 88% natancnostjo, sem svojo prosil, da naj izbrise vse fotografije na katerih je vidno njeno telo in obdrzi zgolj tiste, na katerih je vidna zgolj njena glava. Na samem zacetku je bila proti, ces, da nimam kaj skrbeti, da ni dovolj slavna, ampak sem bil toliko vstrajen, da sem po netu izbrskal vec kot deset razlicnih clankov na to temo in ji cisto vsakega posredoval. V roku ene ure je izbrisala vse polne fotografije na katerih je bilo vidno njeno celo telo, in se mi osebno zahvalila za mojo vztrajnost. Nisva imela in nimava nobenih problemov s tem, kajti oba sva in oba drug drugemu zaupava in zeliva dobro. Skupaj ze dobro desetletje.
Odgovori
0 0
Endless
06. 03. 2026 08.32
Ob rojstvu ženska skrbi za otroka, moški pa za žensko. Pravi moški mislim, tisti ki ne, .. je samo fantek .. nedorasel fantek.
Odgovori
+0
1 1
Abica
06. 03. 2026 08.30
Zanimivo, vsi krivite njo, v resnici pa nihce ne ve. Mogoce je pa on kaj smiral z drugo? Ponudb ima dovolj sigurno.
Odgovori
+1
2 1
Svarog
06. 03. 2026 08.29
Slava je veliko breme. In če to povežeš še z neprestano odsotnostjo, napornimi treningi in pritiski medijev in sponzorjev, mora to pustiti neke posledice in vodit k slabim odločitvam. Škoda. Težko komentira to nekdo ki je 8 ur v službi in gre enkrat na leto v Istro. Najjvečji dogodek tega pa je obisk kramarskega sejma v nedeljo.
Odgovori
+4
6 2
Vakalunga
06. 03. 2026 08.27
Zdej bo pa samohranilka, bo prva na listi Slovenk za socialno stanovanje, pa zastojn vrtec, malico in kosilo pa soca...
Odgovori
-5
2 7
Koronavirusovec
06. 03. 2026 08.25
babe, ko zavohajo denar in ga dobijo jih večinoma zanima samo še svoja prihodnost, in če jih tip s katerim je dobila denar ne zanima ga bo samo še izkoriščala
Odgovori
-6
1 7
Angelina145
06. 03. 2026 08.28
Bla, bla.... skupaj sta bila dolgo casa. Ce bi jo zanimal denar bi sla ze prej. Mogoce pa Luka ni tak svetnik. Ze to da je sla rodit v Slovenijo mi je bil znak, da nekaj ne stima.
Odgovori
+1
2 1
Abica
06. 03. 2026 08.28
Ce svoji zenski govoris ba-ba, potem res se nisi srecal ta prave.
Odgovori
+0
1 1
Hydrangea21
06. 03. 2026 08.33
Ne razumem ljudi, ki pišejo po spletu kar nekaj na pamet brez da bi vedeli podrobnosti. Sploh pa se njuna zasebnost nas ne tiče. Bosta že onadva razrešila svoje probleme. Ne rabijo javnost za to.
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
06. 03. 2026 08.34
hecna si mi da mi omenjaš svojo žensko, si predstavljaš da rabiš žensko v 2026
Odgovori
0 0
Morgoth
06. 03. 2026 08.24
24doncic.com🤡
Odgovori
+0
2 2
rok1211
06. 03. 2026 08.23
vsaka javna zveza slej ali prej propade..pritisk je prevelik, žal Luki
Odgovori
+2
4 2
Free Izrael
06. 03. 2026 08.22
Ona bi bila še za punucat. Rabljena samo dobro ohranjana.
Odgovori
-8
1 9
Svarog
06. 03. 2026 08.25
Neumen zapis. Res.
Odgovori
+8
8 0
PegySue
06. 03. 2026 08.30
Svarog Večina njih,pod tem člankom....
Odgovori
-1
0 1
Sl0venc
06. 03. 2026 08.20
Nič čudnega. On lahko seksa vsak dan z drugo. Kdo hoče stalno z isto?
Odgovori
-6
3 9
Žmavc
06. 03. 2026 08.28
Točno tako. Imeti samo eno, ni v moški naravi. Že v osnovi ne. Moški je lovec. Žival. Moški rabi več.
Odgovori
-2
2 4
Abica
06. 03. 2026 08.32
Tudi zenska rabi vec. Pa ne bit šokiran.
Odgovori
+1
1 0
mentorhercul
06. 03. 2026 08.19
Morda sta spoznala , da je to razkazovanje po omrežjih milorečeno bedno.
Odgovori
+13
13 0
JOSEPH HAYDN
06. 03. 2026 08.18
Morda je svoje naredil tudi Los Angeles. To je vseeno eden od centrov sveta, zabave, žensk, denarja, slavnih.. Precej drugače kot Dallas. Je pa to le ugibanje
Odgovori
+7
7 0
GUNDABAD
06. 03. 2026 08.18
hja se ne čudim, sem bil z njo na dresiranju kužkov, težka..... ego do....
Odgovori
+5
6 1
davboj
06. 03. 2026 08.18
Je res potrebna sploh rubrika s komentarji in vmešavanje v zasebnost zvezd, pametovati, obsojati in komentirati kaj je prav in kaj ne?!? A mi vsi pa imamo krog nad glavo ali kaj?!!
Odgovori
+5
7 2
proofreader
06. 03. 2026 08.17
Verjetno je to vse zaradi davkov in da bo vrtec cenejši.
Odgovori
+9
11 2
Kuku456
06. 03. 2026 08.16
Zdej pa ne bo več influencerka pa manekenka ojoj
Odgovori
+8
8 0
terciar
06. 03. 2026 08.13
Otrok se je ravno rodil, ni ravno primeren čas za razhod…
Odgovori
+9
9 0
Sl0venc
06. 03. 2026 08.22
Morda ji on ne daje toliko denarja, kot ona hoče, zato se ga bo znebila, da bo dobivala veliko s preživnino.
Odgovori
-2
1 3
apage
06. 03. 2026 08.11
Hja, jaz se že takoj rekel, da to ne bo trajalo. Spoznaš ljubezen pri svojih 12tih in, da traja celo življenje je zelo, zelo, zelo redko.
Odgovori
+17
19 2
bc123456
06. 03. 2026 08.10
VSI KOMENTATORJI, pustite ljudi pri miru in počistite pred svojim PRAGOM -- gori slovenska nevoščljivost!!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+7
14 7
misterbin
06. 03. 2026 08.18
bc123456........... Smo mi ,ki komentiramo to novico objavili ? Malo premisli ,če imaš z čem
Odgovori
+5
5 0
