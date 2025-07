Anamarija Lampič v objemu najbližjih proslavila trideseti rojstni dan

Naša uspešna biatlonka Anamarija Lampič se je ponosno pridružila klubu trideset - dopolnila je namreč trideset let. Okroglo številko je z družino in prijatelji obeležila kot se spodobi: na krilih dobre zabave.

Na fotografijah, ki jih je 30-letna športnica delila na Instagramu s svojimi sledilci, so obvezna oprema tako kavbojski škornji, klobuki in seveda veliko denima različnih barv. Anamarijo vidimo v kratkih hlačah, črnih škornjih in z gromozanskim nasmehom na obrazu. Manjkale pa niso niti smuči - razposajena druščina jih je namreč šaljivo uporabila kot desko, na kateri so natakali pijačo.

"Stopnja trideset odklenjena," je zapisala pod fotografije Anamarija in dodala: "Bila je vrhunska zabava - podnevi in ponoči."