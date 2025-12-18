Naslovnica
Anamarija Truden postala mamica: Dobrodošel na svet!

Ljubljana, 18. 12. 2025 13.47

Avtor:
E.K.
Anamarija Truden

Anamarija Truden, ki se je borila v letošnji 11. sezoni MasterChefa Slovenija, je postala mamica. S partnerjem sta se razveselila rojstva prvorojenca, veselo novico pa sta sporočila z objavo prisrčne fotografije. "In postali smo družinica," je med drugim dejala zdravnica iz Ljubljane, ki je iz priljubljenega tekmovanja izpadla tik pred finalom.

Anamarija Truden, ki smo jo letos spoznali v priljubljenem šovu MasterChef Slovenija, je postala mamica. S partnerjem Žigom sta se razveselila rojstva sinčka. Veselo novico je sporočila z objavo prikupne fotografije, kateri je pripisala: "In postali smo družinica. Dobrodošel na svet!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Da bosta kmalu zibala, sta ponosna starša sporočila septembra, z objavo galerije fotografij, ki so nastale med planinarjenjem po francoskih Alpah. "Največja pustolovščina se bo kmalu začela ... komaj čakava, da ti pokaževa naš svet," sta tedaj zapisala.

Anamarija Truden v pričakovanju: Zibala bo
Anamarija Truden nosečnost rojstvo MasterChef Slovenija tekmovalka

Najbolj seksi Slovenec je Svit Stefanija: 'Simpatično priznanje'

luna.3
18. 12. 2025 14.39
Iskrene čestitke!
bibaleze
