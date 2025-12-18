Anamarija Truden postala mamica: Dobrodošel na svet!

Anamarija Truden, ki smo jo letos spoznali v priljubljenem šovu MasterChef Slovenija, je postala mamica. S partnerjem Žigom sta se razveselila rojstva sinčka. Veselo novico je sporočila z objavo prikupne fotografije, kateri je pripisala: "In postali smo družinica. Dobrodošel na svet!"
Da bosta kmalu zibala, sta ponosna starša sporočila septembra, z objavo galerije fotografij, ki so nastale med planinarjenjem po francoskih Alpah. "Največja pustolovščina se bo kmalu začela ... komaj čakava, da ti pokaževa naš svet," sta tedaj zapisala.
