Anamarija Truden postala mamica: Dobrodošel na svet!

Mamica je bila noseča in sinko Jurček jo je vprašal: "Mamica, zakaj imaš tako velik trebuh?" "To je zato, ker imam v trebuhu dojenčka," mu je pojasnila, Jurček pa je stekel k očetu in mu rekel: "Očka, ali veš zakaj ima mamica tako velik trebuh?" "Seveda! Dojenčka bomo dobili." "Ne, ne bomo ga! Mamica ga je pojedla."