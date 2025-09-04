Svetli način
Domača scena

Anamarija Truden v pričakovanju: Zibala bo

Dolomiti, 04. 09. 2025 12.47 | Posodobljeno pred 1 uro

E.K.
Anamarija Truden, ki smo jo letos spoznali v priljubljenem šovu MasterChef Slovenija, bo kmalu postala mamica. S partnerjem Žigom z nestrpnostjo pričakujeta naraščaj, veselo novico pa sta sporočila s prikupnimi fotografijami s pohajkovanja po francoskih Alpah.

Anamarija Truden, ki se je borila v letošnji 11. sezoni MasterChefa Slovenija, je sporočila veselo novico. S partnerjem Žigom se bosta kmalu razveselila rojstva otroka.

"Največja pustolovščina se bo kmalu začela ... komaj čakava, da ti pokaževa naš svet," je pripisala galeriji fotografij, ki so nastale med pohajkovanjem po francoskih Alpah.

Anamariji Truden se po MasterChefu odpirajo nove poti in priložnosti

Kulinarična navdušenka, ki je v priljubljenem šovu izpadla tik pred finalom, nam je pred časom priznala, da jo je izkušnja naučila veliko o sebi. "Vsaka takšna izkušnja te nauči toliko, kolikor si sam dovoliš. Pred vstopom v oddajo sem imela veliko strahov in vprašanj – vase in v svoje znanje nisem najbolj verjela. A tekom oddaje sem rastla, se pobrala po porazih, se učila iz napak in napredovala. To so izzivi, ki te oblikujejo in ti dajo veliko tudi za življenje," je takrat povedala bodoča mamica.

