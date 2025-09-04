Anamarija Truden v pričakovanju: Zibala bo

Anamarija Truden, ki se je borila v letošnji 11. sezoni MasterChefa Slovenija, je sporočila veselo novico. S partnerjem Žigom se bosta kmalu razveselila rojstva otroka.
"Največja pustolovščina se bo kmalu začela ... komaj čakava, da ti pokaževa naš svet," je pripisala galeriji fotografij, ki so nastale med pohajkovanjem po francoskih Alpah.
Kulinarična navdušenka, ki je v priljubljenem šovu izpadla tik pred finalom, nam je pred časom priznala, da jo je izkušnja naučila veliko o sebi. "Vsaka takšna izkušnja te nauči toliko, kolikor si sam dovoliš. Pred vstopom v oddajo sem imela veliko strahov in vprašanj – vase in v svoje znanje nisem najbolj verjela. A tekom oddaje sem rastla, se pobrala po porazih, se učila iz napak in napredovala. To so izzivi, ki te oblikujejo in ti dajo veliko tudi za življenje," je takrat povedala bodoča mamica.
