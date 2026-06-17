Andraž Šporar čestital sinu za 3. rojstni dan

Andraž Šporar, slovenski nogometni reprezentant in član bratislavskega Slovana, je na družbenem omrežju čestital svojemu 3-letnemu sinu Julijanu. 32-letnik je v objavi na družbenem omrežju delil tri nove fotografije, malčku pa so čestitali tudi njegovi sledilci, ki so mu zaželeli vse dobro.
Med tistimi, ki so všečkali njegovo objavo, sta bila tudi Benjamin Šeško, zvezdnik Manchester Uniteda in pevec priljubljene skupine Joker Out, Bojan Cvjetićanin, pozneje pa je Šporar delil še nekaj utrinkov iz živalskega vrta, kjer sta s sinom preživela del prazničnega dne.
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