Andraž Šporar po uspehu s svojo družinico na oddihu

Član slovenske nogometne reprezentance Andraž Šporar skupaj s partnerico Mio Mujadžić Golob in njunim prvorojencem Julijanom uživa na zasluženem oddihu. Pred kratkim je namreč zamenjal nogometni klub. Po novem igra za turški Alanyaspor, s katerim so po njegovi zaslugi pred dnevi premagali Gaziantep. V 52. minuti je namreč zabil edini gol na tekmi.

Šporar je očka prvič postal junija 2023. S partnerico sta že večkrat delila utrinke iz zasebnega življenja, na katerih je tudi Julijan. Par je skupaj sicer že mnogo let, v pogovoru za 24UR pa ga je Mia pred časom opisala kot ljubezen svojega življenja. "Andraža si ljudje predstavljajo zelo drugačnega, kot je v resnici. Tudi jaz sem si ga. Je zelo čustvena in skrbna oseba. Največ mu pomeni, da se imajo dobro ljudje okoli njega. To mu je veliko boljše, kot če se ima on dobro," je dejala tedaj.