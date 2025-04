Andrej Šifrer ima na vrtu posebne obiskovalce: Štorklje pridejo tja, kjer so dobri ljudje

Andrej Šifrer je to pomlad na svojem vrtu deležen posebnih obiskovalcev. Na električnem stebru poleg njegove hiše sta se namreč ugnezdili štorklji, ki so sicer značilne za Prekmurje. "Pravijo, da štorklje pridejo tja, kjer so dobri ljudje. In zato sem jaz ponosen in si ne želim, da bi jih prestavili," je dejal glasbenik.