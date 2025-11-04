Andrej Šifrer mladim glasbenikom: Verjemite sami vase

Zgodilo se je po naključju, ko ga je med prepevanjem v otroški televizijski oddaji urednik slišal peti poslovenjeno pesem The cover of the Rolling Stone.

"Če bi bil na prvi strani Stopa, pa naj petek bo ali sobota, le da bom na njej le jaz," nam je zrecitiral Šifrer, nato pa dodal: "Mislil sem, da bo Franci Mulec našel kakšno mojo boljšo in smejočo. Bile so, ampak njemu je bila všeč ta gospa, ki se je tako grdo držala. Rekel je, da ima ta gospa lep obraz. On je ženske gledal, namesto mene."

Pa so ženske gledale njega?

"Ne spomnim se prav dobro, ampak zdaj slišim neke odzive, da ja," je odgovoril pevec.

Naslovnica ga je izstrelila tudi po poteh nastopov, kljub temu da je Andrej takrat še študiral pravo.

"Poklic ni tisto, za kar se izšolaš, poklic je tisto, za kar si poklican. Moj oče je bil blazno proti. Govoril mi je, da sem pravnik in naj grem v službo. Od glasbe nihče ne živi pri nas, ampak ta pogovor je bil 50 let nazaj," se spominja Šifrer.

Leta 81' je že posnel obsežen dvojni album IDEJE IZPOD ODEJE in v Kranju organiziral prvo Otroško republiko na svetu z imenom ŽIV ŽAV.

"To je bila otroška veselica, kamor je hodilo na travnik pod Šmarjetno goro nad deset tisoč ljudi, v glavnem otrok. Starši so lahko prišli le v spremstvu otrok. Običajno je obratno," je povedal glasbenik.

Ko se spominja vsega tega za nazaj, pravi Andrej: "Kako lepo življenje imam." Zdaj živimo v drugačnem času, v dobi digitalizacije in mediji še vedno ostajajo način, kako prodreti na sceno. Pa njegov nasvet?

"Verjemi samemu sebi. Jaz sem začel igrati pred deset ali 15 ljudmi in verjetno bom tudi končal tako, zato ker iz mene mora iti. To, kar se nabere v meni, more iti," pravi.

Čez leto in pol bo obletnico obeležil tudi z velikim koncertom.