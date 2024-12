Andrej Šifrer o zvočni knjigi svojega prvenca: Knjiga je oživela

Andrej Šifrer je pred letom izdal glasbeno kriminalko Volkovi, prvo pop rock glasbeno kriminalko, ki bralca popelje v svet zakulisja z vsemi bleščicami, ki jih ponuja slava, in temnimi platmi, ki so navadnim smrtnikom neznane. Zgodba o namišljeni glasbeni skupini pospremi bralca v podzemlje dogodkov, za katere glasbena srenja noče, da jih poznate.

Šifrerjeva knjižna uspešnica je sedaj dobila še mlajšo sestrico z imenom Zvočnica, ki je v bistvu zvočna knjiga. Znani slovenski igralci in bralci (Jernej Kuntner, Rok Kunaver, Ajda Mlakar, Ana Ličina, Marjan Bunič in Val Povh Jakovčević) so posodili glasove junakom iz volčjega brloga, v manjši vlogi pa se jim pridruži tudi avtor sam.

"Avdio knjiga. Jaz nisem nič kaj dosti pričakoval od tega, ampak ko sem pa poslušal na poti v avtu, kako berejo izjemni igralci, je pa naenkrat ta knjiga iz strani oživela," nam je povedal Šifrer.

"Ko se bo snemal film, bom verjetno jaz že star za igranje, bom pa kakšnega policijskega inšpektorja takrat, ampak zdaj imam glas in stas, zato še lahko odigram in sem kar glavni lik," pa je povedal Kuntner.

"Meni je to delo čarobno zato, ker navsezadnje majčkeno vdihneš življenje vsem tem besedam, ki so skrbno izbrane," pa nam je povedal bralec zvočne knjige Marjan Bunič.

"Moram povedati, da so odzivi dobri. Tudi tisti zelo kritični bralci, ki jih poznam osebno, so sprva z nekim nelagodjem posegli po knjigi, zdaj pa so navdušeni," pa je o knjigi povedal Rudi Zaman iz založbe Didakta.