Andrej Šifrer v Londonu odprl svojo deseto razstavo in zapel

"Gorenjec je prišel v London," se je pošalil legendarni Andrej Šifrer, ki ga na angleško prestolnico vežejo posebni spomini. Tam je namreč ustvaril svojo prvo in drugo ploščo, medtem ko je tretja nastala v Ljubljani, a s pomočjo angleške ekipe. Glasbenika so v Londonu lepo sprejeli, na nastopu na t. i. Slovenskem večeru, ki je sledil odprtju razstave, pa so se mu na odru pridružili tudi člani slovenskega pevskega zbora v Londonu.

"Slovenska noč v Londonu je bila naravnost fantastična, Andrej se je res izkazal," je povedal Dennis Seaton, član glasbene skupine Musical. Pohvalil se je, da mu je slovenski glasbenik prinesel matični mleček, "ki ga sicer dobi le plemstvo". Drugi obiskovalci so se medtem spraševali, kam bo Andreja pot peljala v prihodnosti – morda New York? Bahami?