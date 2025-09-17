Svetli način
Domača scena

Andrej Škufca in njegova Melinda praznujeta: Najin čudovit dan

Ljubljana, 17. 09. 2025 19.21 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
6

Žirant šova Slovenija ima talent Andrej Škufca in njegova soproga Melinda Törökgyörgy praznujeta deveto obletnico poroke. Zakonca sta na družbenem omrežju delila fotografijo, ki je nastala na poročni dan, na njej pa, kot dvema profesionalnima plesalcema pritiče, plešeta.

Prijave za šov Slovenija ima talent so že odprte!

Andrej Škufca in žena Melinda Törökgyörgy praznujeta deveto obletnico poroke. Zakonca sta na družbenem omrežju delila fotografijo, ki je nastala na dan, ko sta si obljubila večno zvestobo, ob njej pa v angleščini pripisala: "Najin čudovit dan. Deveta obletnica poroke."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med komentarji so se zvrstile čestitke zakoncema, ki sta pred skoraj desetletjem stopila pred oltar, pred šestimi leti pa sta se razveselila prvorojenca Valentina. Melinda in Andrej sta leta 2008 postala plesni par, pozneje pa je plesno druženje preraslo v pravo ljubezen.&nbsp;

Preberi še Andrej Škufca razkril spol in ime dojenčka

Ko sta izvedela, da pričakujeta prvega otroka, je Andrej v intervjuju za naš portal povedal, da sta z izbranko o imenu razmišljala vsak dan, da pa verjame, da pravo ime pride ob pravem trenutku. In tako je 19. februarja 2019 na svet prijokal Valentin.

andrej škufca plesalec žirant slovenija ima talent obletnica poroke
Naslednji članek

Nekdanji alpski smučar Tijan Marovt se bo razveselil naraščaja

Naslednji članek

Sodelovanje Izraela na Evroviziji: Kallas se ne strinja z ukrepi

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
CelyCely
17. 09. 2025 21.24
Čestitke.
ODGOVORI
0 0
ssecnik
17. 09. 2025 21.11
+1
Prej bi s seksom končal kot izgovoril njen priimek.
ODGOVORI
1 0
Nightingale
17. 09. 2025 21.01
Pozabili ste dodati oznako "Oglas"...
ODGOVORI
0 0
seter73
17. 09. 2025 20.56
+2
pri vseh dubuozah v svetu in tej zabaceni sloveniji je clanek da neki delomrznes praznuje 9. obletnico poroke za objavo?!? 🤮🤮🤮
ODGOVORI
2 0
GUNDABAD
17. 09. 2025 20.52
D se ne bosta ostala
ODGOVORI
0 0
Mali medo
17. 09. 2025 20.46
+5
Prvič slišim da kdo to praznuje.
ODGOVORI
5 0
Julijann
17. 09. 2025 20.48
+1
Ponavadi se zaokfoži. 10 let, 20, 30, 40 , 50 let. Lahko bi se oglasila, ko bi praznovala vsaj 30 let.
ODGOVORI
1 0
