Andrej Škufca in njegova Melinda praznujeta: Najin čudovit dan

Andrej Škufca in žena Melinda Törökgyörgy praznujeta deveto obletnico poroke. Zakonca sta na družbenem omrežju delila fotografijo, ki je nastala na dan, ko sta si obljubila večno zvestobo, ob njej pa v angleščini pripisala: "Najin čudovit dan. Deveta obletnica poroke."
Med komentarji so se zvrstile čestitke zakoncema, ki sta pred skoraj desetletjem stopila pred oltar, pred šestimi leti pa sta se razveselila prvorojenca Valentina. Melinda in Andrej sta leta 2008 postala plesni par, pozneje pa je plesno druženje preraslo v pravo ljubezen.
Ko sta izvedela, da pričakujeta prvega otroka, je Andrej v intervjuju za naš portal povedal, da sta z izbranko o imenu razmišljala vsak dan, da pa verjame, da pravo ime pride ob pravem trenutku. In tako je 19. februarja 2019 na svet prijokal Valentin.
