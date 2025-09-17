Andrej Škufca in njegova Melinda praznujeta: Najin čudovit dan

Žirant šova Slovenija ima talent Andrej Škufca in njegova soproga Melinda Törökgyörgy praznujeta deveto obletnico poroke. Zakonca sta na družbenem omrežju delila fotografijo, ki je nastala na poročni dan, na njej pa, kot dvema profesionalnima plesalcema pritiče, plešeta.

Andrej Škufca in žena Melinda Törökgyörgy praznujeta deveto obletnico poroke. Zakonca sta na družbenem omrežju delila fotografijo, ki je nastala na dan, ko sta si obljubila večno zvestobo, ob njej pa v angleščini pripisala: "Najin čudovit dan. Deveta obletnica poroke."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Med komentarji so se zvrstile čestitke zakoncema, ki sta pred skoraj desetletjem stopila pred oltar, pred šestimi leti pa sta se razveselila prvorojenca Valentina. Melinda in Andrej sta leta 2008 postala plesni par, pozneje pa je plesno druženje preraslo v pravo ljubezen.