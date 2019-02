Andrej Škufca razkril spol in ime dojenčka

Eden najbolj znanih slovenskih plesalcev in žirant v šovu Zvezde plešejo Andrej Škufca in njegova žena Melinda Törökgyörgy sta se pred dnevi razveselila svojega prvega otroka. Zdaj pa sta na Instgramu objavila fotografijo novorojenčka in zraven zapisala, njegovo ime: "Z vami delila najino veselje: Valentin Škufca, 19. 2. 2019."