Nacionalna televizija po včerajšnjih 'težavah' zamenjala komentatorja

Andreju Staretu se je med komentiranjem sobotne tekme smučarskih poletov precej zapletal jezik. Po družbenih omrežjih so se pojavile številne kritike njegovega dela in komentarji, da je delo opravljal pod vplivom alkohola. Na Televizijo Slovenija smo se obrnili z vprašanji, ali je imel komentator med prenosom zdravstvene težave, ki bi lahko vplivale na njegovo delo ali pa so presodili, da je delo opravljal pod vplivom alkohola. Prav tako nas je zanimalo, ali bo RTV , če se izkaže, da je Stare delal pod vplivom alkohola, še sodeloval z njim.

So se pa odločili, da Stare danes ne bo komentiral ekipne tekme smučarskih poletov v Kulmu. Na spletu so se seveda pojavili številni komentarji o njegovem stanju.

Ker je RTV javni zavod in kulturna ustanova je pomembno sporočilo o toleriranju dela pod vplivom alkohola. Slovenija ima namreč veliko težavo z alkoholom. Od tega, da skoraj vsak drugi Slovenec pije prekomerno, do podatka, da samo neposredni stroški zdravstvene blagajne za skoraj trikrat presegajo prihodek, ki ga država pobere z alkoholnimi trošarinami, je za naš medij že opozorila Vesna Marinko, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje. "Neposredni zdravstveni stroški državo letno stanejo povprečno okoli 150 milijonov evrov. Če k tem stroškom dodamo še posledice, kot so prometne nesreče, nasilje in podobno, se skupni znesek povzpne na približno 330 milijonov evrov na leto. Vendar pa je treba k tej številki dodati še druge, v tem izračunu še neupoštevane stroške, kot so zmanjšana produktivnost, izguba delovnih mest in drugi povezani stroški."