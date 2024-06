Andrija Milošević navdušil in nasmejal zbrano občinstvo Špas teatra

V Sloveniji gostuje eden najbolj zaželenih srbskih igralcev Andrija Milošević, sicer polovica dueta Andrija i Andjelka. S svojo komično predstavo je navdušil v Špas teatru, kjer so se zbrani vseh generacij nasmejali do solz. Kot je dejal, se v Sloveniji počuti kot doma, gostovanje v naši državi pa je zanj postalo že tradicija.

S kar dvema ponovitvama je v nabito polnih dvoranah Kulturnega doma Mengeš Slovencem dobro znani Andrija, eden najbolj zaželenih srbskih igralcev, priljubljeni komik, legenda komedije in polovica zvezdniškega dueta Andrija i Andjelka, navdušil občinstvo vseh generacij. Priljubljeni srbski igralec, ki so ga v Sloveniji kot Andrijo vzljubili že pred desetletjem, se s svojo uspešnico Idem putem pa zagrlim drvo mudi na svoji ekskluzivni mini turneji po Sloveniji v organizaciji Špas teatra.

Andrija Milošević je v Špas teatru nastopil s predstavo Idem putem pa zagrlim drvo.

Andrija je osvojil srca širom držav nekdanje Jugoslavije, saj je balkanski humor v tem prostoru zelo cenjen in priljubljen. Izjave, dialogi, dovtipi, igranje likov, smešne situacije – vse to obožujemo tudi Slovenci, njegova predstava, ki govori o 45-letniku, ki še vedno živi z mamo in si počasi želi imeti nekoga ob sebi, pa je bila odlično sprejeta. Mama se mu ponudi, da mu bo ona pomagala najti ženo, Andrija pa je moral preživeti ničkoliko neugodnih situacij v iskanju, da bi končno našel tisto, ki je vredna menjave njegovega udobnega samskega življenja z mamo.

Andrija Milošević

"Na predstavi je bilo fenomenalno! V Sloveniji se počutim kot doma, v Špas teatru mi je fantastično, ljudje tu so tako prijetni. Upam, da bomo sodelovali tudi v prihodnje in res je to ena prečudovita zgodba. Publika tu je fantastična, kot vedno v Sloveniji. Ne vem, kako bi vam še povedal, kako rad sem tukaj. Zame je to postalo že tradicija, že dolgo vrsto let rad pogosto in velikokrat letno prihajam v Slovenijo," je dejal po prvi ponovitvi Andrija Milošević.

"Na predstavi je bilo fenomenalno!" je po koncu povedal Andrija.

Vidno zadovoljno in nasmejano občinstvo je dvorano v Mengšu zapuščalo v razigranem vzdušju. Pred dnevi je v Kulturnem domu Mengeš dvorano napolnila tudi ženska polovica dueta Andrija i Andjelka, Andjelka Stević Žugić, ki je bila nad gostovanjem navdušena, tako nad sprejemom v Špas teatru in Sloveniji kot tudi s fantastičnimi odzivi občinstva, kot je povedala po predstavi.

Andrija Milošević se rad vrača v Slovenijo.