Anej in Iza Piletič sta na poseben način razkrila spol otroka

Novega družinskega člana pa se izjemno veseli tudi pevčev starejši brat Rok Piletič, ki je po prikupnem dnevu na družbenem omrežju zapisal čustven zapis. "Večkrat se spomnem, ko sem bil star 14/15 let in sem Aneja po pouku šel iskat v prvi razred in ga spremljal domov. Roku kot najstniku, ki se mu je očitno mudilo živeti, mi je Anej s hitrimi in kratkimi koraki komaj sledil, revček mali ... No, zdaj jaz sledim njemu v marsičem, predvsem pa v tem, da bo pred mano s svojo prekrasno Izo Piletič pripeljal v našo družino prvo PUNČKO," je med drugim zapisal pevec.