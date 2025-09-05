Anela Bizovičar objavila prve fotografije s poroke z Ladom: Bil je popoln dan

Pretekli konec tedna sta se v Socerbu stran od oči javnosti poročila komik in televizijski voditelj Lado Bizovičar in vplivnica Anela Šabanagić (zdaj Bizovičar). O poroki v javnosti ni bilo veliko znanega, je pa Anela na svojem Instagramovem profilu zdaj delila več fotografij s poroke.
Med drugim je objavila dve fotografiji bele poročne obleke z dolgo vlečko, s spetimi lasmi ter velikim šopkom belih vrtnic, kako stoji pred velikim bazenom. Na eni od treh fotografij pa sedi na kopalniških tleh v krajši beli obleki, prav tako s šopkom v rokah.
"Nasmejal me je, jaz pa sem to legalizirala. Pošten posel. Nato smo se zabavali. Pod črto, bil je popoln dan," je v treh ločenih objavah zapisala v angleščini. Ženin na fotografijah ni bil prisoten.
Čestitke so jima v komentarjih izrekli številni zvezdniki, med drugim pevka Raiven in vplivnica Tjaša Kokalj Jerala.
Par je v zvezi devet let, svoje zasebno življenje pa skrbno skriva pred očmi javnosti. V tem času sta se jima pridružili dve hčerki, prva leta 2018, druga pa 2021.
