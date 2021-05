Anela, izbranka Lada Bizovičarja, objavila nosečniško fotografijo

Lado Bizovičar že od nekdaj svojega zasebnega življenja ne deli rad z javnostjo. Tisti, ki ga osebno poznajo, pravijo, da je odličen stric, zato ne dvomimo, da se je tudi v očetovski vlogi dobro znašel. Trenutna pandemija covida-19 je globoko zarezala v naša družabna življenja in kulturno ustvarjanje, pomanjkanje kulturnih dogodkov pa smo vsi zelo občutili. Lado, ki ste ga bili gledalci POP TV vajeni spremljati v vlogi sodnika in žiranta v šovih Zvezde plešejo inSlovenija ima talent - prijave za novo sezono šova so že odprte, je v zadnjem letu imel premor od televizijskih kamer, a kljub temu njegova kreativnost ni počivala. Ustvaril je prvo spletno interaktivno predstavo Optimisti, pri kateri sta se mu pridružila tudi Goran Hrvaćaninin Janez Hočevar - Rifle.