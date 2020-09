Ani Frece: Decembra bom imela razlog za dvojno veselje

Marca, tik preden je bila razglašena epidemija, sta z izbrancem dahnila usodni 'da': ''Takrat sva še načrtovala poroko maja, a sva že sumila, da večje poroke ne bo.'' Ani Frece pravi, da ji je potek dogodkov tisti dan vseeno izjemno ustrezal: ''Najini priči sta bili slučajno v Ljubljani, ne da bi vedeli, kaj ju čaka. Takrat so že veljali korona ukrepi, tako da je bila poroka drugačna, takšne poroke pa so mi izjemno všeč in tako sploh nisem pogrešala večjega slavja.''

Pravi, da se za zdaj počuti odlično, čeprav so za njo precej aktivni meseci:''Prvi trenutki nosečnosti so bili seveda naporni, ko sta bili prisotni slabost in utrujenost, a zdaj se na odru počutim dobro. Pazim nase in vseeno ne pretiravam z delom.'' Novih moči za prihajajoče projekte si je kljub obilici dela nabrala na krajšem dopustu, ki ga je preživela na Korčuli in polotoku Pelješac. Pred Ani so pestri meseci: ''V zgodnji jeseni me še čaka nekaj samostojnih koncertov z zasedbo Hotel za srečo in priprava novih šansonov, ki jih bom izvedla v letu 2021.''