Ani Roš nagrada združenja mladih gostincev in čast priprave slavnostne večerje

Ana Roš osvaja nagrade kot za šalo. Najboljša slovenska chefinja, ki se med drugim lahko pohvali s tremi Michelinovimi zvezdnicami, je prejela posebno priznanje JRE (Jeunes Restuarants) Slovenija, združenja mladih gostincev, za izjemne kulinarične dosežke ter vzor, navdih in inspiracijo ostalim gostincem. "Sem ponosna članica družine JRE Slovenija. Združenju bom vedno hvaležna, da so na začetku moje kuharske poti prepoznali in priznali moje delo," je povedala nagrajenka v zahvalnem govoru.