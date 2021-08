Anja Drnovšek o nosečnosti: Moram priznati, da imam več energije kot prej

Anja Drnovšek je ena tistih igralk, ki na gledalcih že prvič pustijo močan vtis. V svoji karieri je na gledaliških deskah dokazala, da se lahko prelevi v različne like, pa naj bodo to junakinje v igrah s težko dramsko vsebino ali pa zabavne vloge v komedijah, ki igralcem običajno predstavljajo še večji izziv. Simpatična 32-letna igralka se je že na začetku kariere odločila, da o svojem zasebnem življenju v medijih ne bo govorila. In tega se drži tudi zdaj, ko vesele novice o nosečnosti zaradi vse večjega trebuščka ne more več ohraniti le zase. Pravi, da je bila nosečnost tako zanjo kot za njenega dolgoletnega partnerja Daria Nožiča Serinija, igralca in člana skupine Matter, presenečenje, a se oba neizmerno veselita prvega otroka, ki bo na svet prišel jeseni.

"Nisva tipična bodoča starša, ki bi imela že vse pripravljeno – moram reči, da sva precej robinzonska. Najin princip je 'kar bo, pa bo'. Zdaj naju sicer že malo ura priganja, zato sem končno obiskala spletno stran materinske šole," za 24ur.com iskreno pove Anja, ki ob tem še razkrije, da že vesta otrokov spol in da imata zanj tudi že zbrano ime. A te dve podrobnosti bosta za zdaj zadržala zase.