Domača scena

Anja Ramšak bo postala mamica: 'Še sama ne morem verjeti'

Ljubljana, 27. 03. 2026 09.57 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
E.K.
Anja Ramšak

Anja Ramšak Homovec se bo s svojim partnerjem Matevžem kmalu razveselila rojstva prvorojenca. Radijska voditeljica je veselo novico sporočila v etru in z njo ganila svoje sovoditelje. "Trenutno je velik nekje med limono in jabolkom, vsak dan je malo večji. Ampak ta svet še raste počasi, ampak raste po planu in naj tako ostane še nekaj mesecev," je sporočila bodoča mamica, ki spola otroka za zdaj še ni razkrila.

Radijska voditeljica Anja Ramšak Homovec je v etru Denis Avdić Showa sporočila veselo novico. "Čez nekaj mesecev bom mama," je povedala in dodala: "Še sama ne morem verjeti. Si večkrat na dan ponovim. Izredno sem hvaležna, srečna, seveda tudi zaskrbljena, prestrašena, ampak res zelo, zelo vesela." Vesele novice so se izjemno razveselili njeni sovoditelji Denis Avdić, Miha Deželak in Lara Tošić, ki so ji izrekli vesele čestitke in ji skočili v objem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ponosna bodoča mamica se je s svojim izbrancem Matevžem poročila 13. 12. 2024, z novico pa je tedaj prav tako presenetila v etru, med 28-urnim dobrodelnim maratonom Radia 1. "Ja, z Matevžem sva se poročila na petek, 13.! Zdaj sem poročena gospa. Na medene tedne oziroma poročno potovanje še nisva šla, ker sem želela biti z vami na dobrodelnem maratonu, bo pa za to še čas," je tedaj dejala.

Anja Ramšak radijska voditeljica radio 1 nosečnost

Elvis Jackson v gledališču: pripravili so glasbo za predstavo o Kekcu

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nomis1
27. 03. 2026 11.17
rečete kaj hocete...ona mi pa je ena najlepših slovenk..dejansko je ful simpaticna.
IS58
27. 03. 2026 10.41
Še začelo se ni prav,pa že na veliko reklama. Kaj še bo!!!!!!!!!!!!!!!!Bolano
JanezNovak13
27. 03. 2026 10.32
Kako do tega pride?
