Anja Ramšak bo postala mamica: 'Še sama ne morem verjeti'

Radijska voditeljica Anja Ramšak Homovec je v etru Denis Avdić Showa sporočila veselo novico. "Čez nekaj mesecev bom mama," je povedala in dodala: "Še sama ne morem verjeti. Si večkrat na dan ponovim. Izredno sem hvaležna, srečna, seveda tudi zaskrbljena, prestrašena, ampak res zelo, zelo vesela." Vesele novice so se izjemno razveselili njeni sovoditelji Denis Avdić , Miha Deželak in Lara Tošić , ki so ji izrekli vesele čestitke in ji skočili v objem.

Ponosna bodoča mamica se je s svojim izbrancem Matevžem poročila 13. 12. 2024, z novico pa je tedaj prav tako presenetila v etru, med 28-urnim dobrodelnim maratonom Radia 1. "Ja, z Matevžem sva se poročila na petek, 13.! Zdaj sem poročena gospa. Na medene tedne oziroma poročno potovanje še nisva šla, ker sem želela biti z vami na dobrodelnem maratonu, bo pa za to še čas," je tedaj dejala.