Anja Širovnik iz Sanjskega moškega z novim videzom: temni lasje in podaljški

"Sprememba je kar očitna. Ko se za nekaj odločim, to tudi naredim. Nisem povedala nobenemu, razen svoji mami in zaposlenim v frizerskem salonu, ker sem želela neko presenečenje. Rada šokiram, s kakšnimi stvarmi (nasmeh)," je svojo izrazito preobrazbo za 24ur.com komentirala nasmejana Anja Širovnik, ki ni dolgo oklevala s spremembo.

"Vedela sem, da bom prej kot slej spet rjava, zato ker sem imela blond lase v bistvu že tri leta in sem se malo že naveličana te barve. Za povrhu pa vemo, da blond barva kar uniči lase. Sploh meni jih je, zato sem rekla, da bi bil prej kot slej čas za neko spremembo in sem rekla, da je ravno takšno obdobje, konec poletja bo in zakaj ne bi bil zdaj idealen čas za neko spremembo: in sem si rekla, ok, bom šla na rjavo," pojasni svojo odločitev.