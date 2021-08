Ano Klašnjo pred Talenti čaka velika baletna premiera

Dunajski večer je plesna predstava, ki nastaja v koprodukciji SNG Opera in balet Ljubljana in Cankarjevega doma ter odseva zgodovinski čas in vpliv glasbe na evropsko zgodovino. Pod koreografiji Opus 73 in Vsi na valček, ki sestavljata novo baletno predstavo Dunajski večer, se je podpisal priznani baletnik in koreograf Renato Zanella, ki je vodenje baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana prevzel januarja letos.

Sodelovanje z ljubljanskim baletnim ansamblom mu je v veliko zadovoljstvo in z velikim veseljem pričakuje premiero. Priprave so bile intenzivne, koreograf pa pravi: "Plesalci so presegli moja pričakovanja glede plesa, dinamike, kreativnosti in prizadevnosti. Gre za zahtevno in natančno koreografijo, ki se je kot sestavljanka sestavljala od prvega dne. Delo je dokaz, kaj ta ansambel zmore, saj predstava pripada njemu. Je poklon ponovnemu začetku ter pomenu glasbe in plesa v našem življenju."