'Anouk, lepa kot njena mamica'

Nekdanjemu predsedniku Borutu Pahorju so pred dnevi izročili nagrado mesta Gorica, ki jo je dobil skupaj z italijanskim predsednikom. 61-letnik je ta poseben trenutek praznoval v družbi prijateljev. Med njimi je bila tudi družina naše nekdanje alpske smučarke Tine Maze, s katero se je Pahor fotografiral, nad skupnim portretom pa so bili navdušeni tudi njegovi sledilci.

OGLAS

Bivšemu predsedniku republike Borutu Pahorju in italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelliju so v italijanski Gorici izročili nagrado mesta Gorica za njun doprinos in podporo kandidaturi Gorice in Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025. Pahor je ob tej priložnosti s svojimi sledilci na družbenem omrežju delil tudi fotografijo, na kateri je v družbi družine naše šampionke Tine Maze, ki se jim je v pripisu zahvalil za njihovo prisotnost.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Včeraj je bilo v Teatru Verdi v Gorici magično vzdušje. Nikoli ga ne bom pozabil. Ampak verjetno tako doživlja vsak nagrajenec, ali kaj? Toda tako so včeraj občutili tudi ljudje, ki mi veliko pomenijo in so razvajeni navdušenosti in dolgih aplavzov. Po koncu slovesnosti so bili sijajno razpoloženi tudi Tina Maze, Andrea Massi in njuna prisrčna Anouk. Hvala, ker ste prišli," je ob fotografiji zapisal Pahor in označil tudi Tino Maze.