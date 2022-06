Z Ljubljanskega gradu so prvič odmevale viže Ansambla Saša Avsenika – priljubljeni glasbeniki pa so prvovrsten koncert posvetili Sloveniji. Skupaj z obiskovalci jim je na dvorišču Ljubljanskega gradu uspelo pregnati dež, medtem ko so prepotovali naše regije in z zimzelenimi uspešnicami proslavili jutrišnji 31. rojstni dan naše države.