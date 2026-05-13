Ansambel Saše Avsenika na treningu presenetil naše odbojkarje

Igralci slovenske moške odbojkarske reprezentance so se danes med rednim treningom v dvorani v Črnučah znašli sredi nenavadnega prizora. Med vajami so se izpred dvorane zaslišali prvi takti Golice, vrata so se odprla in v dvorano je vstopil Ansambel Saša Avsenika. Tega trenutka niso pričakovali niti igralci niti strokovni štab.
"Vsak športnik, ki povezuje našo Slovenijo in gara za našo deželo, si zasluži, da ga obiščemo. Odbojkarji so bili prvi," je z nasmehom povedal pevec Luka Sešek. "Avsenikova glasba je velikokrat povezana s športom in tega si nismo mi izmislili – naše viže so večkrat na dogodkih kot mi sami," pa je dodal Saša Avsenik, pobudnik presenečenja.
Reakcija je bila iskrena. Kapetan Tine Urnaut se je smejal in prepeval skupaj s soigralci, nekateri reprezentanti so harmoniko vzeli v roke in se preizkusili v igranju, glasbeniki ansambla pa so na drugi strani mreže poskusili z izvajanjem servisov. Druženje je hitro preraslo v skupinske fotografije in pogovor o nadaljevanju sodelovanja. "Ne pričakuješ, da se ti sredi treninga odprejo vrata in vstopi ansambel, ki ga doma poslušamo že od otroštva. Golica nas je vse pripeljala na noge in spomnila, kako močno povezana sta slovenski šport in slovenska glasba," je po koncu druženja povedal kapetan.
Ne le skupni dogodki, glasbo in šport povezuje tudi skupno poslanstvo. "Mi združujemo, saj glasba in šport združujeta Slovence zunaj meja," je namreč prepričan Matic Plevel. "Kamorkoli pridemo, so nas ljudje veseli. Prinašamo lepe takte, lepe rezultate. Smo majhna država, a eden drugemu privoščimo in to nas dela velike," pa je strnil misli Saša Avsenik.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.