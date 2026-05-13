Domača scena

Ansambel Saše Avsenika na treningu presenetil naše odbojkarje

Ljubljana, 13. 05. 2026 19.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Eva Mavrič A. J.
Sašo Avsenik in odbojka

Slovenska odbojkarska reprezentanca je včeraj na treningu dobila nepričakovan obisk – v dvorano so ob taktih zimzelene Golice vstopili člani Ansambla Saša Avsenika. Presenečenje je športnike sprva pustilo odprtih ust, nato pa so fantje začeli ploskati v ritmu s harmoniko. V dvorani so bili tudi otroci iz športnih klubov, ki so se razveselili avtogramov in doživeli, kako se šport in narodno-zabavna glasba dopolnjujeta.

Igralci slovenske moške odbojkarske reprezentance so se danes med rednim treningom v dvorani v Črnučah znašli sredi nenavadnega prizora. Med vajami so se izpred dvorane zaslišali prvi takti Golice, vrata so se odprla in v dvorano je vstopil Ansambel Saša Avsenika. Tega trenutka niso pričakovali niti igralci niti strokovni štab.

"Vsak športnik, ki povezuje našo Slovenijo in gara za našo deželo, si zasluži, da ga obiščemo. Odbojkarji so bili prvi," je z nasmehom povedal pevec Luka Sešek. "Avsenikova glasba je velikokrat povezana s športom in tega si nismo mi izmislili – naše viže so večkrat na dogodkih kot mi sami," pa je dodal Saša Avsenik, pobudnik presenečenja.

Reakcija je bila iskrena. Kapetan Tine Urnaut se je smejal in prepeval skupaj s soigralci, nekateri reprezentanti so harmoniko vzeli v roke in se preizkusili v igranju, glasbeniki ansambla pa so na drugi strani mreže poskusili z izvajanjem servisov. Druženje je hitro preraslo v skupinske fotografije in pogovor o nadaljevanju sodelovanja. "Ne pričakuješ, da se ti sredi treninga odprejo vrata in vstopi ansambel, ki ga doma poslušamo že od otroštva. Golica nas je vse pripeljala na noge in spomnila, kako močno povezana sta slovenski šport in slovenska glasba," je po koncu druženja povedal kapetan.

Kapetan Tine Urnaut.
FOTO: POP TV

Ne le skupni dogodki, glasbo in šport povezuje tudi skupno poslanstvo. "Mi združujemo, saj glasba in šport združujeta Slovence zunaj meja," je namreč prepričan Matic Plevel. "Kamorkoli pridemo, so nas ljudje veseli. Prinašamo lepe takte, lepe rezultate. Smo majhna država, a eden drugemu privoščimo in to nas dela velike," pa je strnil misli Saša Avsenik.

