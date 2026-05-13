Ansambel Saše Avsenika na treningu presenetil naše odbojkarje

Igralci slovenske moške odbojkarske reprezentance so se danes med rednim treningom v dvorani v Črnučah znašli sredi nenavadnega prizora. Med vajami so se izpred dvorane zaslišali prvi takti Golice, vrata so se odprla in v dvorano je vstopil Ansambel Saša Avsenika. Tega trenutka niso pričakovali niti igralci niti strokovni štab.

"Vsak športnik, ki povezuje našo Slovenijo in gara za našo deželo, si zasluži, da ga obiščemo. Odbojkarji so bili prvi," je z nasmehom povedal pevec Luka Sešek. "Avsenikova glasba je velikokrat povezana s športom in tega si nismo mi izmislili – naše viže so večkrat na dogodkih kot mi sami," pa je dodal Saša Avsenik, pobudnik presenečenja.