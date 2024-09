Anton Podbevšek Teater gostoval na Korčuli

Anton Podbevšek Teater je pretekle dni tradicionalno gostoval na Korčuli, obiskovalcem pa so zaigrali predstavo z naslovom Beogradski trio, v kateri nastopajo Gaja Filač, Luka Bokšan in Inti Šraj . Med občinstvom je bil tokrat tudi avtor romana. "V čast mi je, da je bil Goran Marković , katerega oboževalec sem že od 80. let, prisoten tukaj. V čast mi je, da smo skupaj na mojem prostoru, na starem prostoru korčulanske filozofske šole izvedli Beogradski trio," je povedal režiser predstave Matjaž Berger .

Kako pa se je ob ogledu predstave počutil avtor romana? "Nocoj sem navdušen, da prvič vidim na odru to, kar sem kot knjigo napisal pred 20 leti, v obliki dokumentov, epistolarni roman in od vsega, kar sem predvideval, nisem predvideval tega, da bi to lahko postalo gledališko delo. A Matjaž je naredil pravi čudež, oživil to zgodbo na odru, tako, da sem se vmes zalotil, jaz, ki sem to napisal, da sem pomislil le kaj se bo sedaj zgodilo," je povedal Goran Marković, ki je delo o dogodkih na Golem otoku, spisal v obliki zapisnikov, poročil, vozovnic in drugih dokumentov.