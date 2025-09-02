Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Domača scena

Anton Podbevšek Teater že devetič gostoval na Korčuli

Korčula, 02. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
0

Anton Podbevšek Teater je uspešno zaključil svoje že deveto gostovanje na Korčuli. Tokrat so se občinstvu predstavili z inovativno uprizoritvijo 'Življenje in časi Bertolta Brechta'. V predstavi med drugim nastopajo Gaja Filač, Barbara Ribnikar in Mojka Končar.

Anton Podbevšek Teater se je vrnil z gostovanja na Korčuli, kjer so s svojo produkcijo gostovali že devetič zapored. Tokrat so se predstavili z uprizoritvijo Življenje in časi Bertolta Brechta, avtorjev Eve Mahkovic, Ule Talije Pollak, Jakoba Ribiča in Matjaža Bergerja, ki je predstavo tudi režiral.  

Kot je v besedilu za gledališki list zapisal Jakob Ribič, uprizoritev ni klasična biografija, najsibo ta v Brechtovem primeru še tako polna zanimivih in nenavadnih anekdot, mitov, legend in domala že povsem neverjetnih usod, marveč je poskus, da skupaj z Brechtom in prav skozi njega nekaj povedo o zgodovinskem kontekstu, v katerem je živel, o fašizmu in pregnanstvu ter o mračnih časih.

V predstavi med drugim igrajo Gregor Čušin, Svit Stefanija, Gaja Filač, Barbara Ribnikar in Mojka Končar. Življenje in časi Bertolta Brechta pa bodo kmalu znova upodobili tudi v domačem gledališču. 

Anton Podbevšek Teater Gostovanje Predstava Življenje in časi Bertolta Brechta Gledališče
Naslednji članek

Znani Slovenci se spominjajo dni, ko so še sami gulili šolske klopi

SORODNI ČLANKI

Anton Podbevšek Teater gostoval na Korčuli

Aleksander Čeferin: Nogometu ne morejo vzeti duše in je tudi ne bodo

S predstavo Franz Kafka Pismo očetu očarali otok Mljet

Anton Podbevšek Teater v predstavi odkriva težko razumljiva psihična stanja

Spletna premiera Dečki Pavlove ulice Anton Podbevšek teatra

Člani Anton Podbevšek teatra že četrto leto zapored navdušili občinstvo na Korčuli

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1194