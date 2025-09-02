Anton Podbevšek Teater že devetič gostoval na Korčuli

Anton Podbevšek Teater se je vrnil z gostovanja na Korčuli, kjer so s svojo produkcijo gostovali že devetič zapored. Tokrat so se predstavili z uprizoritvijo Življenje in časi Bertolta Brechta , avtorjev Eve Mahkovic , Ule Talije Pollak , Jakoba Ribiča in Matjaža Bergerja , ki je predstavo tudi režiral.

Kot je v besedilu za gledališki list zapisal Jakob Ribič, uprizoritev ni klasična biografija, najsibo ta v Brechtovem primeru še tako polna zanimivih in nenavadnih anekdot, mitov, legend in domala že povsem neverjetnih usod, marveč je poskus, da skupaj z Brechtom in prav skozi njega nekaj povedo o zgodovinskem kontekstu, v katerem je živel, o fašizmu in pregnanstvu ter o mračnih časih.

V predstavi med drugim igrajo Gregor Čušin, Svit Stefanija, Gaja Filač, Barbara Ribnikar in Mojka Končar. Življenje in časi Bertolta Brechta pa bodo kmalu znova upodobili tudi v domačem gledališču.