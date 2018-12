Anže Kopitar navdušen nad ženinim darilom

Ines mu je namreč podarila Forda Bronca vojaške barve, letnik 1968. Fordov model je bil nekoč izredno priljubljeno terensko vozilo, z izdelovanjem so jih začeli leta 1964 ter jih izdelovali vse do leta 1977. Robusten terenec je bil znan zaradi svoje moči in zmogljivosti, zaradi tega je postal en od bolj priljubljenih vozil za prosti čas. Anžetovi novi 'igrački' so odstranili streho in vrata, dodali nove terenske pnevmatike ter varnostne pasove.

Ines in Anže sta se spoznala v Mariboru na svetovnem hokejskem prvenstvu do 18 let, ko je bila Ines še dijakinja. Nato sta imela razmerje na daljavo, kajti Anže je bil najprej na Švedskem, nato je odšel v ZDA. Kmalu pa se je Ines preselila k Anžetu v Los Angeles. Zaljubljenca sta se poročila leta 2013 na Otočcu, v zakonu pa sta se jima rodila dva otroka - Neža in Jakob.