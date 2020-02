Anže Kopitar pokazal svojo ljubko družinico

Anže Kopitar je na družbenih omrežjih delil nove družinske fotografije s hokejskega ledu. Na fotografijah se mu je pridružila žena Ines , 4-letna hčerka Neža in 3-letni sin Jakob . Slavna družinica je skupaj pozirala na ledu, otroka pa sta kot prava hokejista nosila čelado in drese očkove hokejske ekipe LA Kings.

Kopitar se je z Ines poročil julija 2013, poročno slavje pa je potekalo na Gradu Otočec na Dolenjskem. Anže in Ines sta se spoznala v Mariboru, od koder Ines tudi prihaja, in sicer leta 2005 med svetovnim prvenstvom mladih hokejistov do 18 let.

Slovenski hokejski zvezdnik Anže in njegova izbranka Ines sta se prvorojenke Neže razveselila marca 2015. Deklica pa je leto kasneje jeseni dobila bratca Jakoba.