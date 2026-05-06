Domača scena

Anže Lanišek srečal Antonellija in dobil skupinsko fotografijo

Imola, 06. 05. 2026 13.04 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
Anže Lanišek in Kimi Antonelli

Pogosto se mu zgodi, da ga navijači ustavijo in prosijo za fotografijo, a tokrat se je v vlogi tistega, ki je prosil za selfi, znašel Anže Lanišek. Ko se je enega od aprilskih koncev tedna mudil na dirkališču Autodromo Enzo e Dino Ferrari v Imoli, se je mimo njega sprehodil dirkač Kimi Antonelli, Anže pa ni veliko pomišljal, temveč ga je ustavil in prosil za skupno fotografijo.

Formula 1 na Kanalu A in VOYO.

Anže Lanišek je velik navijač formule 1, zato dobro pozna vse dirkače. Tudi sam je ljubitelj hitrih avtomobilov, enega od koncev tedna v aprilu pa je imel možnost z družino preživeti na dirkališču Autodromo Enzo e Dino Ferrari v Imoli. Tja ga je namreč povabilo podjetje Akrapovič, ki izdeluje izpušne sisteme za avtomobile znamke Ferrari.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Eden naših najboljših smučarskih skakalcev je imel tako priložnost, da si od blizu ogleda, kako ustvarja slovensko podjetje z mednarodnim slovesom, obenem pa se je lahko sprehajal po dirkaških garažah in stezi. Kot je razkril z objavo na družbenih omrežjih, pa je imel tudi srečo, saj mu je uspelo 'ujeti' skupinsko fotografijo s Kimijem Antonellijem.

Preberi še Antonelli navdušen po zgodovinski zmagi: To je šele začetek

Mladi italijanski dirkač, ki je pretekli konec tedna v Miamiju slavil na dirki formule 1, se je v spremstvu varnostnikov sprehodil mimo našega skakalnega šampiona, Anže pa ga je opazil in se v hipu prelevil v zvestega navijača, ki mora naključno srečanje ujeti v objektiv. Tako je ustavil Kimija, izvlekel telefon iz žepa in naredila sta sebek. S fotoutrinki čudovite izkušnje v Italiji se je ponosni 30-letnik pohvalil na družbenih omrežjih in se obenem zahvalil Akrapoviču za povabilo na dogodek.

anže lanišek kimi antonelli formula 1 akrapovič dirkališče izkušnja

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Uporabnik1935308
06. 05. 2026 13.51
Antonelli jo je dobil....
Odgovori
0 0
bibaleze
