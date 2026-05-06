Anže Lanišek srečal Antonellija in dobil skupinsko fotografijo

Anže Lanišek je velik navijač formule 1, zato dobro pozna vse dirkače. Tudi sam je ljubitelj hitrih avtomobilov, enega od koncev tedna v aprilu pa je imel možnost z družino preživeti na dirkališču Autodromo Enzo e Dino Ferrari v Imoli. Tja ga je namreč povabilo podjetje Akrapovič, ki izdeluje izpušne sisteme za avtomobile znamke Ferrari.

Eden naših najboljših smučarskih skakalcev je imel tako priložnost, da si od blizu ogleda, kako ustvarja slovensko podjetje z mednarodnim slovesom, obenem pa se je lahko sprehajal po dirkaških garažah in stezi. Kot je razkril z objavo na družbenih omrežjih, pa je imel tudi srečo, saj mu je uspelo 'ujeti' skupinsko fotografijo s Kimijem Antonellijem.