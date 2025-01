Anže Rozman izgubil dom: Prvi kraj, kjer sem se po Sloveniji počutil kot doma

"Soseska Pacific Palisades je bil prvi kraj, kjer sem se po selitvi iz Slovenije počutil kot doma. Srce me boli, da je celotno skupnost izbrisalo," je na Instagram zapisal glasbenik in skladatelj Anže Rozman, ki že dlje časa živi in ustvarja v Združenih državah Amerike. Rozman se je vsem, ki so mu v tem težkem času poslali dobre želje, zahvalil in dodal, da sta s partnerko na varnem ter da imata za prihodnji mesec urejeno prenočišče.