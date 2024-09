Boštjan Gombač: 'Sodelovati z Anžetom Rozmanom je krasno, ker je piflar'

Ponoči bodo v Los Angelesu podelili prestižne televizijske nagrade emmy. Ker jih je veliko, so jih del že razdelili, tudi v kategoriji glasbe v serijah. Tam sta se za njih potegovala tudi naš glasbenik Anže Rozman in njegova žena Kara Talve, on drugič - za glasbo v dokumentarcu o Davidu Beckhamu, ona tretjič - za glasbo v seriji Tetovator iz Auschwitza. Kipca sicer nista dobila, ampak že nominacija ni mačji kašelj.

"Anže Rozman je edini z emmy nominacijo in to že drugo. Za emmyje pa vemo, da so v svetu filma in dokumentarnega filma takoj pod oskarji," je povedal Boštjan Gombač, glasbenik, ki je večkrat sodeloval s talentiranima zakoncema, in tako postal del nominacije.

Kako je delati z glasbenikom, kot je Anže? "Krasno, ker ima izdelane ideje in ni nobenega problema. Še lepše je biti skupaj v studiu, ne gledaš na uro, saj se čas v studiu ustavi. Anže se popolnoma poglobi v projekt in je pravi piflar," je povedal Gombač in dodal, da vedno izumlja nove zvoke, izdeluje inštrumente. "Sodelovala sva pri dveh projektih Prehistory planet in Skrivnosti neandertalcev," je povedal. Skupaj sta ustvarila tudi rekonstrukcijo piščali iz kosti rjavega medveda, ki velja za najstarejše glasbilo, saj si je Anže želel poseben zvok.

Kara in Anže ustvarjata pri z oskarjem nagrajenem skladateljem Hansu Zimmerju v njegovem podjetju. "Samo ime 'bleeding fingers music' pove vse. To pomeni, da so tam od jutra do jutra in da jim v prispodobi dejansko krvavijo prsti," se je posmejal. Anžetova žena, Kara Talve, je med drugim zaslužna za glasbo v kultnih Simpsonovih. "Z njo sva delala dva projekta Tetovator iz Auschwitza, kjer sva z Markom Hatlakom snemala v Črnučah pri Anžetu," je povedal glasbenik, ki je šele od naše ekipe izvedel, da je Kara nominirana prav za to glasbo.