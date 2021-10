Anže Škrube dobil povabili Eltona Johna in Chrisa Browna

Se vam je že kdaj zgodilo, da ste doma nič hudega sluteč počeli, kar pač doma počnete, in so vas klicali iz Los Angelesa, da se morate takoj vrniti, ker bi z vami želel delati Elton John? Ne? Se je pa to zgodilo slovenskemu plesalcu in koreografu Anžetu Škrubetu, ko je ravno priletel domov na počitnice. In da je stvar še hujša, po projektu si je kupil vozovnice, da se vrne na rodno grudo, pa jih je moral stornirati, ker zdaj hoče Chris Brown z njim snemati videospot.