Anže Škrube: Ko delam s hollywoodskimi zvezdniki, moram ostati prizemljen

Odločali smo se, ali bi šli na Talente ali ne. Takrat smo bili trikratni svetovni prvaki, pozneje pa se je izkazalo, da je bila to najboljša odločitev, kar sem jih sprejel v življenju. Ravno zadnjič sem srečal Branka Čakarmiša in rekel sem mu , da mi je dal res dobro priložnost. Takrat se nisem zavedal, da bi lahko s tem šovom premikal gore. V dveh letih po Talentih smo z Maestrom naredili več kot dvesto petdeset televizijskih oddaj. Ko smo nastopili na Talentih, je bila to evforija. Spomnim se, kako smo šli na prvo avdicijo in smo čez noč dobili 40.000 oboževalcev. V tistem času je bilo to za Slovenijo zelo veliko, sam pri sebi pa sem razmišljal, da nekaj že delamo prav. Potem smo prišli v polfinale in finale, a nismo zmagali. Ampak to je bilo super, saj se mi zdi, da so nas ljudje potem še bolj podpirali. Večina celo misli, da smo zmagali, pa nismo. Smo pa dobili veliko povabil in nastopali po Evropi. Začeli smo plesati tudi z romunsko zvezdo Inno, ki je bila takrat zelo aktualna. To je nekako ta zgodba Talentov.

Za Ameriko sem se odločil, ker sem v Sloveniji dosegel vse, kar sem lahko, Los Angeles pa je Meka plesa in priložnosti. Tam je največ avdicij in največ priložnosti, pa tudi največ konkurence. Lahko bi se odločil, da grem v Pariz ali London, ampak sem se odločil za L. A. Ko sem bil še v Sloveniji, sem se počutil pomembnega, ko pa sem prišel v Ameriko, sem začel od začetka, saj me nihče ni poznal. Pri 21 letih sem tako znova začel hoditi na avdicije, po nekaj mesecih pa sem doživel preboj, ko sem bil izbran za Usherjev nastop na podelitvi nagrad lestvice Billboard. Takrat sta me pod okrilje vzela Rich in Tone , ki sta zelo znana koreografa, in od njiju sem se res ogromno naučil. Z njima sem potem delal še Michael Jackson Tributes in vse te velike šove. Delal sem tudi z Justinom Timberlakom in plesal sem za Princea , kar je velik dosežek za plesalca. Leta 2014 sem šel na avdicijo Chrisa Browna in prišel med najboljše štirki. To je bila prelomnica v moji karieri. Sedem let pozneje še vedno delam s Chrisom, sicer pa se bom kot plesalec verjetno počasi začel umikati. Ples bo zmeraj del mene, ampak ne moreš plesati vse življenje. Zdaj se bolj posvečam koreogarfiji.

Sodeloval si s Princeom, Justinom Timberlakom, Chrisom Brownom in nekaterimi drugimi zvezdniki. Kako je sodelovati s svetovno znanimi ljudmi?

Usher in Chris Brown imata zelo težka karakterja, ljudje do njiju čutijo strahospoštovanje in se ju celo bojijo. Oba sta perfekcionista, kar pa meni ustreza, saj sem tudi sam tak. To me pritegne in zato lahko delam z njima. Zanima me res ekspertni nivo plesa, torej nekdo, ki ima znanje, da se lahko tudi jaz učim od njega. Onadva točno vesta, kaj hočeta, oba pa se plesu posvečata že vse svoje življenje. Trenutno delam kot koreograf v šovu America's Got Talent, ampak to ni tako zahteven projekt. Moje delo je, da ples zapakiram tako, da je gledljiv, in to mi je v veselje. Veliko delam tudi s skupinami K-popa, to so zahtevnejši projekti. Delam tisto, kar me zanima, in imam srečo, da lahko zdaj že izbiram projekte, ki jih bom delal.

Praviš, da se počasi umikaš s plesišča. Si želiš še s kom plesno sodelovati, preden se popolnoma umakneš?

Delal bi še s Chrisom Brownom – če me on pokliče, se bom seveda odzval. Imava nek prijateljski odnos in spoštujeva drug drugega. Dal mi je priložnost, hkarti pa se je tudi on učil od nas, plesalcev, koreografov in kreativnih režiserjev. Tukaj gre za neko zvestobo in spoštovanje, ki ga imamo drug do drugega. On je eden najbolj umetniških, razvitih in pametnih umetnikov našega obdobja. On je res pravi umetnik in malo je takih, ki lahko pišejo svoje komade, plešejo in pojejo hkrati, in to na najvišji ravni. Na žalost je na slabem glasu zaradi stvari, ki so se zgodile v preteklosti, ampak jaz se osredotočam na njegovo umetnost, zato imam tak odnos z njim. Sva prijatelja, ampak še vedno morava ohranjati neko distanco.

Kje in kako si preživel pandemijo in zaprtje?

Ves čas zaprtja sem bil v Los Angelesu in se učil novih stvari. Trenutno me zelo zanima režija, s katero se ukvarjam že zadnjih pet let. Takrat sem ugotovil, da lahko tudi sam produciram ves spot, saj točno vem, kako se to naredi. Posnel sem že nekaj videov z največjimi hollywoodskimi režiserji, ki sem jih opazoval pri njihovem delu, in to je najboljša šola. Potreboval sem tehnično znanje in to izpopolnjujem že dve leti. Postal sem celo rahlo obseden s tem. Večinoma sem se v tem času izpopolnjeval v novih stvareh, imel pa sem tudi srečo, da sem še zmeraj malo delal, saj sem sodeloval v Mask Singer Showu. Vem, da je bilo večini ljudi zelo težko, jaz pa sem pravzaprav potreboval ta kreativni odmor, saj nikoli ne neham razmišljati. Dobro, da sem se malo umiril.