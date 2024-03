Apres-ski brez skija

Ko je le nekaj dni po zeleni luči za izvedbo slovenskega smučarskega praznika nenadoma zagorela rdeča, se je razpoloženje v Kranjski Gori nemudoma uskladilo z vremenom. Turobnost se je zavlekla v vse pore. Pripravljalci proge na Pokalu Vitranc so nemočno opazovali, kako jim je močno deževje odneslo večmesečni trud, sobodajalci so razočarano preštevali odpovedane rezervacije, gostinci so nemo opazovali prazne mize. Poskus, da bi vsaj nekoliko ublažili vso to žalost, pa se je nazadnje izkazal za zadetek v polno. V kranjskogorski dvorani je v soboto ure in ure poplesavalo več kot tisoč ljudi.

Moška tekma za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjsko Goro že več kot 60 let privablja na tisoče obiskovalcev. Letos pa je bila narava močnejša. Vitranc je nazadnje ostal tako brez veleslaloma kot slaloma, pa tudi opoldanskega koncerta v ciljni areni med obema vožnjama. Organizatorji so se znašli pred dilemo, ali naj odpovedo tudi večerni zabavni del ali naj ga vseeno izpeljejo. "Pokal Vitranc je ena najstareših prireditev v našem okolju in je v prvi vrsti prireditev okolja. Ogromno domačinov je že vrsto let vključenih v njeno izvedbo, v terminu Vitranca so zasedeni vsi sobodajalci, od zasebnikov do hotelske verige. Ker je vreme odneslo športni del dogodka, so se sicer zvrstile številne odpovedi rezervacij, toda nekaj gostov je v Kranjsko Goro vseeno prišlo, in že zaradi njih smo se odločili, da nekaj vseeno pripravimo. Prepričan pa sem, da bo danes predvsem veliko domačinov, ki bi sicer bili dan in noč na progi, ter njihovih domačih, zato bo to tudi njihova zabava," nam je v soboto ob 17. uri, ko so se odprla vrata v dvorano, ki nosi enako ime kot Pokal, razlagal Luka Vrančič, v. d. direktorja Turizma Kranjska Gora.

Zabavo so oglaševali kot največji slovenski apres-ski, torej zabavo po smučanju. Smučanja nazadnje ni bilo, ostala pa je zabava. Najbolj optimistične napovedi so računale na do 1000 obiskovalcev. Bolj kot se je popoldne prevešalo v večer, več ljudi se je zgrinjalo v dvorano. Seznam nastopajočih je bil res dolg in poln znanih imen. Obiskovalce so med drugim razplesali Čuki, Natalija Verboten, Dejan Dogaja, Kingstoni, Miran Rudan, Špela Grošelj. Zabava je trajala kar sedem ur, tisti najbolj vztrajni so peli in plesali vse do polnoči, o odličnem vzdušju pa pričajo tudi fotografije in videoposnetki, rak rana dogodka je bil le prekratek točilni pult omenjene dvorane, saj žejnih grl ni (z)manjkalo. Nazadnje se je zbralo kar 1200 ljudi, kot je dejal Vrančič.

Odpovedi rezervacij, zaprto tudi smučišče Dober obliž na rano, ki pa je zaradi odpovedi Pokala vseeno globoka. "To je bil kar velik udarec za nas, ampak nimamo kaj, naše gospodarstvo se bo moralo s tem izpadom soočiti in rezerve poiskati nekje drugje," glede nenadne odpovedi tekmovanja priznava Vrančič. V kranjskogorskih hotelih in apartmajih bi morali biti seveda nastanjeni tudi vse športne ekipe, tekmovalci, strokovni štab, fan klubi, predstavniki sedme sile. "Pokal Vitranc smo nedvomno željno pričakovali in žal nam je predvsem to, da ime Kranjske Gore ta konec tedna ni šlo znova v svet," zmaje z glavo.

V torek so najprej tekmovalni program skrčili le na sobotni slalom, le dan pozneje pa je padlo v vodo vse. Že pripravljeno progo je z vrha uničeval dež, od spodaj pa jo je spodjedala razgreta zemlja, in nazadnje razmere niso več dopuščale varnega spusta najboljših smučarjev na svetu. "V tako kratkem času ne moreš zapolniti vseh teh kapacitet niti z last minute ponudbami, še posebej, če je poleg tega zaprto še smučišče," pojasnjuje Vrančič.

Kranjskogorske žičnice so se namreč sredi tega tedna dokončno ustavile, zelena in topla zima je krepko skrajšala sezono tudi za rekreativno smučanje. "K sreči pa je bil program sobotne zabavne prireditve tako bogat, da je tudi sam po sebi privabil številne goste," sogovornik opisuje, kako so se po potrditvi, da program v dvorani Vitranc vseeno bo, zvrstile tudi rezervacije namestitvenih kapacitet v zadnjem hipu. "V naš informacijski center so klicali ljudje iz Savinjske doline, s Primorske, in spraševali, kdaj bo prireditev in kam lahko pridejo," pravi. "Neki odgovori na te slabše razmere so," Vrančič zatrjuje, da se destinacija prilagaja vse krajši zimski sezoni. Kot pravi, je del hotelov z marcem že začel sprejemati tudi zaključene poslovne skupine, torej udeležence konferenc in seminarjev.

Obetaven začetek, klavrn konec Letošnja zimska sezona se je sicer začela kar obetavno. Če je še 1. decembra Kranjsko Goro ves dan zalivalo obilno deževje, ki se je zavleklo še v naslednje dopoldne, so se popoldne nato dežne kaplje začele spreminjati v snežinke in ob 18. uri, ko je bil na vrsti prižig prazničnih luči, ki oznanijo začetek zimske sezone, je bila Alpska vasica že odeta v pravljično belo kuliso. Vrančič pravi, da so decembra zabeležili tudi 10-odstotno rast števila nočitev v primerjavi z decembrom 2022. Tudi smučarska sezona se je začela relativno zgodaj, prve naprave so zagnali 9. decembra. Večinoma je šlo za smuko na tehničnem snegu, odjuga, ki se je začela proti koncu decembra in je trajala praktično ves mesec, pa je onemogočala izdelovanje novega.

Okrnjene smučarske proge so seveda vplivale tudi na zasedenost Kranjske Gore. Januar je tako prinesel za 10 odstotkov nižjo zasedenost. Statističnih podatkov za februar pa še ni v celoti, pravi Vrančič. Neugodne vremenske razmere so zdesetkale tudi zasedenost med zimskimi počitnicami, udarni konec tedna, ko se križajo počitnice šolarjev z zahoda in vzhoda, je bilo smučišče celo zaprto, saj je tako močno deževalo. Stiskajo pesti za Planico Zaradi vsega naštetega kranjskogorski gostinski in turistični delavci skoraj s strahom pogledujejo proti Planici, kjer bo čez dva tedna legendarni finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. Upajo, da ta sezona ni uročena v celoti, da jo ne bo vreme zagodlo še takrat. Vrančič pravi, da se tega ne boji."Na kratko rečem, da ne, ker sem optimist. Planica ima zelo specifično mikroklimo, tam je hladneje kot tukaj v Kranjski Gori, naravnega snega je tam več, pomaga se tudi s tehničnim snegom," Vrančič zagotavlja, da je v Planici kulisa popolnoma drugačna. "Tudi sama obraba snega je pri skokih drugačna kot pri alpskem delu, vseeno se potrebuje manj snega kot tam, kjer je zavoj bolj agresiven in mora biti snežna podlaga bolj odporna," pravi. Spomnil je, da je pri skokih odločilnega pomena veter, zato vsi skupaj upajo na dobre pogoje.