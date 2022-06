V Arboretumu bo ta sobota rezervirana za druženje in dobro zabavo. Glasba, ples in različne animacije za otroke bodo ves dan na voljo obiskovalcem, saj bo tam potekal festival Dober dan. Za dober namen, in sicer za otroke, ki so zboleli za rakom. Vstopnine za festival ni, tako da dobrodošli vsi. Gasilci, ribiči, čebelarji in drugi bodo poskrbeli za animacije za otroke. Cilj je najmlajšim pokazati, kako zanimiv je realni svet za najrazličnejše igre in zabavo.