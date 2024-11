Astrid o zvezi s članom skupine Mrfy: Njegova daljša odsotnost je vedno izziv

Glasbeni par Astrid Ana Kljun in Tomaž Zupančič uspešno krmarita med službenimi obveznostmi in zasebnim življenjem. Nedavno sta se vrnila s turneje po evropskih državah, kjer sta skupaj stala na odru z zasedbo Astrid & The Scandals , v kateri je 'šefica' Astrid, Tomi pa je del njene spremljevalne skupine. Kljub temu da uspešno krmarita med službenimi in zasebnimi obveznostmi, pa se je tudi med njima potrebnega veliko prilagajanja, kot pravi pevka, pa najbolj uživa, ko sta skupaj v studiu in ustvarjata.

"Zanimivo je na vseh nivojih, od najlepših trenutkov, pa do tistih, ko podvomiš v celoten ustvarjalni proces in potrebuješ trenutek odmika. Veliko se pogovarjava in Tomaž vedno pove, da je najin poklic precej drugačen, saj traja od jutra do večera. Kreativni proces od naju včasih zahteva, da sva miselno prisotna ves čas, brez pavze. Letos je bilo sploh vse podrejeno delu, ustvarjanju, grajenju skupnega projekta in sčasoma se nama je začelo poznati, ker sva se pozabila pogovarjati. Nismo vedno sposobni ubesediti, kaj se nam dogaja v glavah. Zlahka si ustvarimo neke svoje scenarije, na podlagi strahov in dvomov, ki nas začnejo odmikati od partnerja. Zdaj sva zopet skupaj v studiu in res sem pogrešala kreativni proces z njim. On sicer res 'pade noter', ko producira in miksa glasbo, jaz pa ga res občudujem. Mislim, da je ob tem najbolj 'on', odločen, ve, kaj hoče in trdno stoji za svojimi odločitvami. Kar privlačno za oči," o zvezi s Tomažem pravi Astrid.

Letos sta z zasedbo Astrid & The Scandals, katere člana sta še Luka Flegar in Anže Knez , obiskala kar sedem evropskih držav in igrala na glavnih odrih največjih festivalov, med njimi Carnival of Cultures v Berlinu, Wianki na Poljskem, Inmusic v Zagrebu in Exit v Novem Sadu. Kljub temu da včasih stvari postanejo naporne, pa Astrid pravi, da se ne spomni, kdaj sta se na zadnje skregala na poti: "Upam si celo trditi, da se nisva. Vsaj ne zares. Večinoma vsi skrbimo za to, da se ima ekipa lepo na poti, v kombiju se igramo igrice, delamo playliste drug za drugega, dajemo na radio komade, ki se nam zdijo smešni, v mestih pa si gremo rajši kaj pogledat in kaj dobrega pojest, kot da bi se prepirali. Sva si pa glede tega s Tomažem kar nasprotna – on je mediator, jaz pa sem precej temperamentna."

Kljub temu da je Astrid 'šefica' skupine, v kateri sodelujeta oba, pa pravi, da je v zasebnem življenju njena vloga drugačna:"Načeloma verjamem v to, da sva oba odgovorna za kakovost skupnega življenja in si ne želim biti 'šefica'. Sem pa vedno bolj jasna v tem, kakšne so moje potrebe v skupnem gospodinjstvu, česa si želim in česa nočem početi. Vzpodbujam ga, da tudi on izraža te stvari, čeprav tega prej ni bil navajen. Zelo se dopolnjujeva in sva glede razdeljevanja vlog fluidna. Ne mine dan, ko ne bi drug drugega presenetila z majhnimi ali velikimi pozornostmi. Drug drugega spoštujeva, vzpodbujava in res veliko se objemava."

Daljša Tomaževa odsotnost s skupino Mrfy ji je vedno poseben izziv

Ker je Tomaž hkrati tudi član skupine Mrfy, pa se morata oba prilagajati obveznostim, ki jih ima z njimi. Kljub temu da do situacije, ko bi moral izbirati med skupinama, še ni prišlo, pa nam je Astrid zaupala, da sta se med štirimi stenami že pogovarjala o tem morebitnem scenariju."Do sedaj smo se še vedno vse dogovorili, ker si nihče ne želi, da bi se kdo počutil slabo. Trik je v tem, da v koledarje pravočasno vpišemo koncerte in čas, ko nas dlje časa ne bo. Verjamem, da je bil kdo že slabe volje ali v dvomih zaradi tega, ker je to normalno. Je pa na najino mizo že večkrat prišlo vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi eden izmed bendov nenadoma 'eksplodiral' in bi se dejansko mogel odločiti. Nekako se mi zdi, da bomo že. Vedno se vse zgodi z razlogom in tako, kot bo, bo prav," pravi Astrid.