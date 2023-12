Avdić Dončiću: Zdaj boš videl, kako je biti buden zaradi nekoga drugega

Med tistimi, ki so pohiteli s čestitkami, sta bili tudi Lukova mama Mirjam Poterbin, ki je komentirala s tremi srčki, enako pa se je odzvala tudi babica Milena Poterbin.

Ob tej pomembni življenjski prelomnici, je košarkarskemu asu čestital tudi njegov klub DallasMavs, oglasili pa so se tudi številni slovenski košarkarji, ki si z Luko delijo parket na reprezentančnih tekmah in tisti, ki v ligi NBA. Med njimi so bili Zoran Dragić, Dino Murić in Luka Rupnik, čestitala pa sta mu tudi košarkarski klub Cedevita Olimpija in Crvena zvezda ter Košarkarska zveza Slovenije. Na čestitko za prvorojenko niso pozabili niti LeBron James, Pau Gasol, Steve Nash, Boban Marjanović, Rudy Fernandez in še mnogi drugi zvezdniki svetovne košarke.

Da sodita Luka in Anamaria med najbolj znane pare na svetu, pričajo tudi čestitke iz Hollywooda. Oglasil se je namreč igralec Taylor Lautner, ki je znan po franšizi Somrak.