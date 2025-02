Balkanski ritmi za Dončića: Med ogrevanjem odmevali hiti Severine in Cece

No, na menjavo niso pozabili niti najbolj zvesti oboževalci Mavericksov, saj jih je kar nekaj prišlo na tekmo v Dončićevem starem dresu. Dallasovi oboževalci svojemu nekdanjemu ljubljencu niso pokazali zvestobe in ljubezni le na ta način, eden od oboževalcev, ki je sedel tik za Nicom, pa je v rokah držal transparent, da zvestoba nikoli ne zbledi.

In kaj povezuje vse te posnetke? Poleg tekme in Dončića seveda? Dejstvo, da je v ozadju na vso moč slišati ritme balkanske glasbe, in sicer Severinino pesem Italiana in Cecino pesem Da raskinem sa njom.

Znano je, da Luka rad posluša glasbo nekdanje skupne države in da se je že v Dallasu rad ogreval na ritme domače glasbe. A ne le na ritme Severine in Cece, Luka je v Dallasu celo gostil Fehtarje in jih povabil na ogled ene od tekem.