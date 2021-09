Barbara in Rok Žlindra bosta zibala

In naj tako tudi ostane. 31-letna Barbara ima rok poroda 4. novembra, sama pa je rojena 4. februarja: "Tudi jaz imam rojstni dan na četrtega in prav tako god. Upam, da se poklopi tudi ta datum (nasmeh)," vzhičeno in polna novih dogodivščin doda.

Zakonca Barbara in Rok Žlindra sta se poročila 27. septembra na Havajih, svojo ljubezen pa sta zdaj okronala še z naraščajem. "Nosečnost pri meni poteka kar lepo, sicer z vmesnimi manjšimi težavami. Ampak to lahko spregledam, če pomislim, da dete lepo raste (nasmeh). Nisem tipična nosečnica, z nekimi posebnimi željami glede hrane. Prehranjujem se tako kot prej, zdravo in v enakih količinah, s tem, da gredo kile sedaj gor, prej pa so stagnirale (nasmešek)," je za 24ur.com povedala bodoča mamica Barbara, ki se lahko pohvali, da ni imela težav z jutranjimi slabostmi. Glede hrane nima posebnih želja, a, kot priznava, rada seže po sladkem.

Barbaro in Roka pa je premagala radovednost, zato sta se na pregledu pozanimala tudi glede spola otroka, ime zanj pa imata tudi že izbrano: "Za spol veva že dolgo. Vendar bova ostala skrivnostna, naj bo presenečenje. Pri izbiri imena nisva imela nobenih težav, čeprav ko sva se kdaj že prej mimogrede pogovarjala o imenu za določen spol, nisva nikoli prišla skupaj. Ko pa sem zanosila, je ime kar samo prišlo na plano. Zanimivo tudi nama obema. In zelo nama je všeč. V bistvu sva si enkrat celo rekla, da bova zelo težko izbrala ime, ker nama nobeno bi bilo všeč . Ampak je prišel trenutek, ko je ime kar padlo z neba in sva rekla, da je to to."

Po rojstvu otroka si bo Barbara seveda vzela čas za družino, vsem poslušalcem in oboževalcem skupine Ansambel Roka Žlindre pa sporoča, da prihaja tudi preporod zasedbe: "Odri že lep čas samevajo zaradi trenutne situacije s covidom, vsekakor pa se vrnemo s poletjem in štartamo s polno paro, v kolikor bodo razmere dopuščale. Predstavili se bomo tudi v novi zasedbi, Rok in jaz ostajava, nič bat (nasmeh).