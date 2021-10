Barbara in Rok Žlindra sta se razveselila sina

Barbara in Rok Žlindra , zakonca in člana Ansambla Roka Žlindre, sta s fotografijo iz porodnišnice potrdila, da sta postala starša fantku Timu .

Spomnimo, da je 31-letna Barbara nedavno za naš portal spregovorila o poteku nosečnosti in razkrila, da ima rok poroda 4. novembra, tako da se je njenemu prvorojencu Timu očitno mudilo na svet. Kot nam je Barbara prejšnji mesec v pogovoru zaupala, sta se z Rokom na pregledu pozanimala glede spola otroka, ime zanj pa sta imela izbrano že vnaprej: "Za spol veva že dolgo. Vendar bova ostala skrivnostna, naj bo presenečenje. Pri izbiri imena nisva imela nobenih težav, čeprav ko sva se kdaj že prej mimogrede pogovarjala o imenu za določen spol, nisva nikoli prišla skupaj. Ko pa sem zanosila, je ime kar samo prišlo na plano. Zanimivo tudi nama obema. In zelo nama je všeč. V bistvu sva si enkrat celo rekla, da bova zelo težko izbrala ime, ker nama nobeno bi bilo všeč . Ampak je prišel trenutek, ko je ime kar padlo z neba in sva rekla, da je to to."