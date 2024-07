Brivec Edis bo neprekinjeno strigel 30 ur: 'Navdih je bil Martin Strel'

"V redu sem, da se," nam je povedal, ko je strigel že 22 ur, pred njim pa jih je bilo še osem. Priznal je, da je zadnjih nekaj ur že težje opravljal delo, ob tem pa razkril tudi, kaj je bil povod, da se je odločil za takšen izziv. "Povod je bil Martin Strel. Gledal sem njegov podkast in si mislil, da je res car, jaz bi bil pa tudi. Všeč mi je bila njegova zgodba in ko je razlagal, da je šel čez sebe. Dejal je, da je kar spal, medtem ko je bil v vodi. Jaz ne morem spati, ker strižem," je v smehu povedal Edis in dodal, da bi se za svetovni rekord moral še malo bolj potruditi, saj je ta za zdaj 48 ur neprekinjenega dela.

S pritožbami glede dela se mu ni bilo treba soočiti, je pa bilo nekaj nejevolje, saj so ljudje na vrsto čakali tudi po več ur. "Bilo je nekaj jeze, saj so nekateri čakali tudi po pet ali šest ur in niso prišli na vrsto, imamo pa rekorderje, ki so čakali devet ur, da se postrižejo," je povedal o najbolj vztrajnih, omeniti pa ni pozabil niti ekipe, ki mu pomaga, da bo izziv lahko uspešno prestal. Za 'pretočne tehnikalije' je odgovoren Miha Turk, ki skrbi, da se gledalci lahko v živo vklopijo v dogajanje v brivnici, se vključijo v razpravo ali zgolj poslušajo spontano urbano klepetanje.